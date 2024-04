Flagrada na praia, Jojo Todynho exibe corpo real e cinturinha se destaca

Após perder mais de 50 kg, Jojo Todynho exibe corpo real ao ser flagrada curtindo praia no Rio de Janeiro; cantora chamou atenção com cinturinha

A cantora Jojo Todynho roubou a cena na praia da Reserva, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 22. Em sua rede social, a famosa compartilhou registros que tirou no local, mas ela também foi flagrada em seu momento de folga.

Muito simpática, a futura advogada não se incomodou com o paparazzo e posou para os registros. Inclusive, ela fez questão de mostrar como está seu corpo após perder mais de 50 kg nos últimos meses depois da cirurgia bariátrica.

Ao perceber que estava sendo fotografada, Jojo Toydnho não perdeu tempo e fez várias poses. A artista então posou de frente e de costas, revelando como está seu físico depois das mudanças de hábitos. A musa então impressionou ao exibir uma cinturinha desenhada.

Veja as fotos de Jojo Todynho na praia:

Ainda nas últimas semanas, Jojo Todynho precisou de pronunciar sobre uma briga que protagonizou na porta da faculdade. Estudando Direito, a famosa foi gravada discutindo com uma colega da universidade. Ela então esclareceu o que realmente aconteceu no momento.

Jojo Todynho revela por que raspou a cabeça após chocar fãs

No melhor estilo camaleoa, Jojo Todynho (27) mais uma vez deu o que falar nas redes sociais após passar por uma mudança radical no visual. A apresentadora do MesaCast BBB24 apareceu com a cabeça raspada e mostrou ser super corajosa corajosa quanto a transformações. Procurada pela CARAS Brasil, a famosa abriu o jogo e revelou o real motivo por trás da decisão.

Segundo a artista, que recentemente confirmou o término de seu relacionamento com Renato Santiago, ela está passando por um momento decisivo em sua vida e gostaria de coroar o período com um algo especial para ficar marcado.

"Resolvi cortar o cabelo para fazer a transição, para voltar a ter meu black e porque eu estou em constante mudança. Estou me repaginando inteira, em todos os aspectos da minha vida", disse a carioca, que dias antes já havia dado um certo spoiler aos fãs ao aparecer usando uma peruca de cabelo crespo.