Jojo Todynho curte praia e impressiona ao exibir silhueta após perder 50kg

Exibindo toda sua beleza, Jojo Todynho curte praia e recebe elogio de seguidores ao mostrar sua silhueta após perder 50kg; confira!

A cantora Jojo Todynho aproveitou um fim de semana de sol para curtir uma merecida pausa em sua rotina na praia. E nesta segunda-feira, 22, a famosa atualizou suas redes sociais com alguns cliques se refrescando na ducha e impressionou seus seguidores com o seu corpão.

Em seu perfil oficial do Instagram, Jojo posou apenas de biquíni vinho ao curtir um dia em um clube de praia no Rio de Janeiro. Com os cliques, ela deixou os internautas de queixo caído ao exibir sua silhueta impecável após perder 50 kg, resultado de uma cirurgia bariátrica, realizada em 2023.

"Um dia na praia restaura a alma", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para os cliques encantadores. "Meus Deus, que lindaaaa morena", declarou um fã. "Cada vez mais ela está ficando linda", disse outro. "Maravilhosa", disparou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo também foi flagrada pelos paparazzi enquanto se divertia em seu dia de praia. Nos cliques, a artista apareceu se refrescando no mar ao lado de amigos e ainda fez questão de posar para a câmera ao avistar o fotógrafo.

Recentemente, Jojo Todynho revelou que está focada em bater uma meta pessoal para realizar sua cirurgia reparadora após a perda drástica de peso. "Eu tenho uma meta e um compromisso comigo mesma. Tenho que modelar esse corpinho. Ficar mais cavala do que eu já for. Tenho que chegar com a meta batida para o dr. Marcelo botar para f*der na minha cirurgia. Bora treinar", disse ela em suas redes sociais.

Jojo Todynho exibe tatuagem em local discreto

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais na última quinta-feira, 18, ao mostrar um novo ensaio fotográfico. Nas imagens, ela apareceu com top branco e calça jeans, mas um detalhe roubou a cena. A artista mostrou que tem uma tatuagem em um look bem discreto.

Jojo revelou que tatuou o desenho de um laço na região do final das costas. Ela deixou a tatuagem à mostra ao posar com a calça de cintura baixa e de costas.

Nos comentários, os fãs elogiaram as novas fotos da artista. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Tá muito linda”, afirmou outro. “Perfeita demais”, escreveu mais um.