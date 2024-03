Jojo Todynho se pronuncia após vídeo de barraco na faculdade: 'Não agredi'

Após vídeo discutindo com aluna da faculdade, Jojo Todynho se pronuncia e explica o que aconteceu; cantora esclareceu que não agrediu ninguém

A cantora Jojo Todynho se pronunciou logo após sair um vídeo de uma discussão que protagonizou na faculdade onde cursa Direito. Nesta sexta-feira, 22, a famosa esclareceu o registro do momento em que apareceu brigando com uma colega da universidade.

A futura advogada deixou bem claro que não agrediu ninguém, como alegaram que ela teria dado um tapa na cara da mulher. A artista então explicou que discutiu sim e tirou satisfações com a pessoa após várias provocações no grupo de WhatsApp da sala.

"Não agredi ninguém, tá lá o pessoal da supervisão da escola que estava presente na situação para comprovar esse acontecimento aí de ontem. Como eu sou uma pessoa... muito menos ameacei, porque eu não mulher de ameaça, sabem disso, mas vamos lá, essa bonita aí tá desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo, mas até aí tudo bem, eu arquivando, aí uma outra bonita, descoupada, porque acho que grupo de faculdade é pra falar de trabalho de faculdade, não pra fazer fofoca e nem querer saber da vida do outro, não interessa", comentou ela explicando o que a tirou do sério.

Jojo Todynho então contou o que falaram para ela no grupo: "Botou assim: 'A tal da Todynho foi pra faculdade hoje?', aí essa aí respondeu: 'Não kkkk ih ela veio e nem vi', de deboche respondeu, fui até ela e perguntei se minha vida interessa a ela ou a outra, que eu não devo satisfação nem pra ela, nem pra ninguém, se eu vou se eu não vou, porque não são elas que pagam, elas viraram fiscal? Aí ela se armou pra mim e aconteceu o que tá aí no vídeo, mas não agredi ela em momento algum", contou que foi até ela questionar.

Por fim, a funkeira deixou claro que não fica quieta mesmo e que se defende: "E pra finalizar de vez, gente, quem quer respeito se dá o respeito, eu entro e saio da faculdade, nunca tive problema com ninguém, tenho meu grupinho, faço a minha parte, então jamais irei admitir que as pessoas de alguma forma me tratem com falta de respeito, jamais e eu espero um posicionamento da Estácio [faculdade]".

Tempos atrás, a campeã de A Fazenda 12, da Record TV, abriu o jogo e decidiu explicar de uma vez por todas o boato sobre ter sido demitida da Globo. A famosa, que está participando de programas da casa, então fez questão de explicar os rumores e esclarecer as suposições.

Jojo Todynho revela por que raspou a cabeça após chocar fãs

No melhor estilo camaleoa, Jojo Todynho (27) mais uma vez deu o que falar nas redes sociais após passar por uma mudança radical no visual. A apresentadora do MesaCast BBB24 apareceu com a cabeça raspada e mostrou ser super corajosa corajosa quanto a transformações. Procurada pela CARAS Brasil, a famosa abriu o jogo e revelou o real motivo por trás da decisão.

Segundo a artista, que recentemente confirmou o término de seu relacionamento com Renato Santiago, ela está passando por um momento decisivo em sua vida e gostaria de coroar o período com um algo especial para ficar marcado.

"Resolvi cortar o cabelo para fazer a transição, para voltar a ter meu black e porque eu estou em constante mudança. Estou me repaginando inteira, em todos os aspectos da minha vida", disse a carioca, que dias antes já havia dado um certo spoiler aos fãs ao aparecer usando uma peruca de cabelo crespo.