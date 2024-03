Babado e confusão: Jojo Todynho se envolve em barraco na faculdade

Em vídeo publicado por Leo Dias, Jojo Todynho se envolve em barraco com aluna da faculdade; cantora está cursando Direito para se tornar advogada

A cantora Jojo Todynho arranjou confusão na faculdade e o momento foi registrado por alguém que estava no local. O vídeo foi revelado pelo jornalista Leo Dias nesta sexta-feira, 22, no qual é possível ver a famosa protagonizando uma encrenca.

Na área externa da universidade, a artista desceu as escadas e foi em direção a uma aluna. Ao chegar perto, ela iniciou uma discussão falando alto e até se aproximando bastante da mulher. Segundo Leo Dias e suas fontes, ela teria dado um tapa na cara da moça.

Conforme informações divulgadas pelo portal do integrante do Fofocalizando, do SBT, Jojo Todynho apontou o celular na cara da mulher, que disse bem alto: "Não encosta em mim".

Segundo Leo Dias, a confusão não parou por aí. Depois da turma do "deixa disso" intervir, a famosa passou com seu carro em frente ao local onde estava a vítima e teria feito ameaças: "Tô aguardando seu processo terça-feira, vai tomar na cara de novo sua safada".

Nas últimas semanas, a campeã de A Fazenda 12, da Record TV, abriu o jogo e decidiu explicar de uma vez por todas o boato sobre ter sido demitida da Globo. A famosa então fez questão de explicar os rumores e esclarecer as suposições.

Jojo Todynho revela por que raspou a cabeça após chocar fãs

No melhor estilo camaleoa, Jojo Todynho (27) mais uma vez deu o que falar nas redes sociais após passar por uma mudança radical no visual. A apresentadora do MesaCast BBB24 apareceu com a cabeça raspada e mostrou ser super corajosa corajosa quanto a transformações. Procurada pela CARAS Brasil, a famosa abriu o jogo e revelou o real motivo por trás da decisão.

Segundo a artista, que recentemente confirmou o término de seu relacionamento com Renato Santiago, ela está passando por um momento decisivo em sua vida e gostaria de coroar o período com um algo especial para ficar marcado.

"Resolvi cortar o cabelo para fazer a transição, para voltar a ter meu black e porque eu estou em constante mudança. Estou me repaginando inteira, em todos os aspectos da minha vida", disse a carioca, que dias antes já havia dado um certo spoiler aos fãs ao aparecer usando uma peruca de cabelo crespo.