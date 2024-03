Jojo Todynho rompe o silêncio sobre rumores de possível demissão da Globo

Comentarista do BBB 24 no 'MesaCast', a cantora Jojo Todynho colocou um ponto final em boatos sobre sua saída da TV Globo

A cantora Jojo Todynho decidiu romper o silêncio e colocar um ponto final em especulações envolvendo seu nome. Ela, que atualmente possui contrato com a TV Globo e comenta o BBB 24 no 'MesaCast', falou sobre sua possível demissão da emissora carioca.

Em suas redes sociais, a campeã de A Fazenda 12, da Record TV, abriu o jogo e decidiu explicar de uma vez por todas que não sairá da empresa. Nos últimos dias, a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, havia noticiado que a artista não tratava muito bem os colegas do local.

Jojo, por sua vez, fez questão de desmentir a informação noticiada e desmentiu sua saída da Globo. "O povo não tem o que inventar, mas é muito amor. Eu sinto que as pessoas queriam ser meus amigos e como não dou abertura não pode. A Fábia falou que eu trato mal os outros aqui na Globo", iniciou ela.

Na sequência, a dona do hit ‘Que tiro foi esse’ esclareceu que até Boninho, diretor da emissora, desmentiu os rumores. "Só quem foi lá comentar e desmentir a nota dela: Boninho. Minhas camareiras estão todas aqui. Algum dia eu tive uma conduta errônea com vocês?", questionou Jojo, ouvindo das colegas que todos a amam no Projac.

Ela ainda aproveitou o momento para explicar aos seguidores que existem regras a serem cumpridas nos estúdios Globo. "E aqui dentro da Globo tem uma coisa chamada compliance. Você pode estar mil anos aqui. Se você mexer um papel, você para lá no compliance", declarou.

Por fim, Jojo Todynho compartilhou o comentário deixado por Boninho a respeito de sua possível demissão da emissora: "Vou botar aqui pra vocês. Amei! É isso, gente! Não precisa fazer isso. Não gosta de mim, tudo bem. Agora ficar toda hora é nota. Toda hora. Eu tô quietinha no meu canto. Vou continuar", concluiu.

Vale lembrar que na última quinta-feira, 7, o colunista Gabriel Perline, do IG, informou que a futura advogada poderia perder seu emprego na Globo por violar algumas regras do código de ética da emissora. De acordo com o jornalista, Jojo pode ter colocado tudo a perder ao decidir apoiar um político em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho mostra look para malhar largo após emagrecimento

Jojo Todynho precisou trocar o seu look para ir malhar, nesta terça-feira, 05, após experimentar um conjunto fitness que ficou muito largo, devido ao emagrecimento da cantora. A artista compartilhou o perrengue nas suas redes sociais e mostrou a roupa escolhida para ir treinar.

A estudante de Direito apareceu nos stories do seu perfil no Instagram e relatou: "Gente, não tenho mais roupa para treinar. Está tudo largo. Bom dia. Vou ter que trocar de look. Não tem condições".

A campeã de A Fazenda se trocou e mostrou uma roupa bronze que comprou durante uma viagem recente pelos Estados Unidos: "Agora, sim. Esse look que comprei lá em Nova York é lindo, comprei esse e um dourado. Comprei vários outros looks para treinar porque perdi um monte de roupa, vou colocar tudo no bazar", falou. Confira!