Jojo Todynho mostra look para malhar largo após emagrecimento

'Não tenho mais roupa para treinar', a cantora Jojo Todynho compartilhou o perrengue nas redes sociais após perder mais de 40 kg

Jojo Todynho precisou trocar o seu look para ir malhar, nesta terça-feira, 05, após experimentar um conjunto fitness que ficou muito largo, devido ao emagrecimento da cantora. A artista compartilhou o perrengue nas suas redes sociais e mostrou a roupa escolhida para ir treinar.

A estudante de Direito apareceu nos stories do seu perfil no Instagram e relatou: "Gente, não tenho mais roupa para treinar. Está tudo largo. Bom dia. Vou ter que trocar de look. Não tem condições". A campeã de A Fazenda se trocou e mostrou uma roupa bronze que comprou durante uma viagem recente pelos Estados Unidos:

"Agora, sim. Esse look que comprei lá em Nova York é lindo, comprei esse e um dourado. Comprei vários outros looks para treinar porque perdi um monte de roupa, vou colocar tudo no bazar", falou.

Jojo Todynho troca de look para ir malhar após roupa ficar larga devido a emagrecimento - parte 1 pic.twitter.com/fbWnJygh9f — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) March 5, 2024

Jojo Todynho troca de look para ir malhar após roupa ficar larga devido a emagrecimento - parte 2 pic.twitter.com/iCTRyRvY7T — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) March 5, 2024

Jojo passou pela bariátrica em agosto do ano passado e contou recentemente que pretende se submeter a cirurgias estéticas."Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?", contou.

Ela ainda falou sobre a adaptação alimentar por conta da cirurgia bariátrica, à qual se submeteu no início de agosto do ano passado. "Estou me adaptando. Não é fácil. Moça do meu lado comendo uma rabada e eu comendo frango com legumes... É o processo e vamos viver esse processo. A gente tem que se disciplinar", completou.

Jojo Todynho desistiu de ser advogada? Descubra

O sumiço de Jojo Todynho das salas de aula tem gerado questionamentos sobre seu futuro como advogada, conforme relatado pelo portal Leo Dias. Segundo apurações do site divulgadas nesta terça-feira, 5, a cantora não tem comparecido às aulas neste semestre e levanta especulações sobre uma possível desistência do curso.

Conforme divulgado pelo site mais cedo, Jojo Todynho estava comparecendo às aulas normalmente no último semestre, conciliando a rotina badalada como cantora famosa e estudante. Mas tudo mudou no começo deste ano, quando a cantora não marcou presença no campus e pessoas próximas teriam notado o ‘desaparecimento’ depois do início do ano letivo.