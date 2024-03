Jojo Todynho pode perder emprego por violar regras da Globo, diz colunista

Polêmica nos bastidores! Jojo Todynho corre o risco de ficar desempregada após quebra de código de ética da Globo, segundo colunista

Algumas polêmicas recentes parecem estar gerando dor de cabeça para Jojo Todynho. Segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, a advogada pode não ter se aprofundado muito em seu contrato de trabalho e agora corre o risco de perder o emprego na Globo. O motivo? A famosa teria violado algumas regras do código de ética da emissora nos últimos dias.

Apesar de não possuir carteira assinada nem vínculo empregatício com a Vênus Prateada, Jojo precisava cumprir alguns requisitos do Código de Ética e Conduta comuns para os contratados pela emissora. Recentemente, ela estava fazendo uma série de participações especiais nos programas televisivos, além de integrar o elenco de atrações do Big Brother Brasil.

No entanto, conforme informações do colunista, Jojo pode ter colocado tudo a perder depois de desagradar a emissora. Isso porque, ela decidiu apoiar um político em suas redes sociais. Para quem não acompanhou, circularam notícias de que a cantora participaria da campanha do Dr. João MarcelloBranco, do Partido Liberal.

Segundo o Portal Leo Dias, João Marcello é "pai de consideração" de Jojo, e essa proximidade vem através da empresária e melhor amiga da artista, Renata Pigliasco, que é esposa do candidato. Com isso, a vencedora de A Fazenda 12 planejava prestar seu apoio para a possível candidatura do amigo com sua influencia nas redes sociais.

Além disso, segundo Perline, outro motivo é que a cantora também tem um segundo emprego fora do canal, e a emissora não teria sido informada da outra ocupação da artista. No entanto, é válido mencionar que Jojo anunciou a novidade em uma participação nos palcos do programa "Caldeirão" com Marcos Mion, no começo do mês passado.

Durante o programa, Jojo abriu o coração e contou que está realizando um sonho antigo ao estudar Direito e que pretende se tornar uma advogada de sucesso. Animada, ela contou que iria estagiar com a juíza Tulla. É importante destacar que até o momento, a cantora não se manifestou sobre os rumores da suposta quebra de contrato, assim como a emissora.

