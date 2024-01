Jojo Todynho revela planos na Globo após contratação: 'Estou pronta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jojo Todynho celebrou contratação na Globo e falou sobre trabalho nos bastidores do BBB 24

Apesar de ter ganhado destaque na mídia por conta de suas músicas, Jojo Todynho tem se aproximado cada vez mais do universo da televisão. Contratada pela TV Globo para participar do MesaCast BBB 24, no Globoplay, a carioca contou à CARAS Brasil que está mais do que pronta para abraçar as oportunidades enquanto apresentadora.

"Estou muito feliz e empolgada com essa oportunidade. Acho que está sendo incrível poder acompanhar de pertinho tudo o que rola no BBB e poder comentar sobre as tretas e os barracos, né? Estou pronta para essa nova jornada e com certeza vou me divertir muito", disse.

Questionada sobre seu futuro profissional, Jojo, que em 2021 apresentou o programa Jojo Nove e Meia, no Multishow, confessa que adora estar na frente das câmeras e que tem se preparado para viver novas experiências.

"Adoro estar na frente das câmeras e poder mostrar a minha personalidade e a minha alegria para o público. Estar comentando o BBB é uma experiência incrível e estou pronta para abraçar essa oportunidade", declara.

No MesaCast, Jojo tem dividido o comando da atração com outros nomes como Ana Clara Lima, Mari Gonzalez, Nany People e Pequena Lo. Conhecida por ter uma personalidade forte e opiniões polêmicas, ela conta que tem se divertido bastante.

"Eu adoro o BBB, acompanho desde sempre, então estou super preparada para esse desafio. E sei que os fãs são exigentes, mas estou pronta para dar o meu melhor e oferecer uma visão diferente e divertida do programa", afirma.

Em tempo, Jojo também tem se preparado bastante para o Carnaval deste ano. Ela saíra como uma das musas da Mocidade e garante que ficou muito feliz com o convite: "O Carnaval é sempre uma época incrível para mim. Estou muito animada com os preparativos, ensaiando muito para dar o meu melhor na Avenida. E sair na Mocidade representa muito para mim, é o meu lugar especial no Carnaval".