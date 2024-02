Tata Estaniecki rebate comentários cruéis sobre aparência do filho caçula

Filho caçula de Tata Estaniecki e Julio Cocielo recebe ataques maldosos nas redes sociais e apresentadora dá resposta afiada para revidar

A apresentadora Tata Estaniecki não ficou calada diante de alguns comentários maldosos sobre a aparência de seu filho caçula, Caio, fruto do casamento com o Youtuber Julio Cocielo. Após receber ataques nas redes sociais, a apresentadora usou seu perfil para dar uma resposta afiada e sair em defesa do pequeno, que tem apenas nove meses.

Através de sua conta oficial no Instagram, Tata compartilhou uma captura de tela de sua DM. No registro, ela mostrou que estava recebendo mensagens insistentes de uma mulher que criticava a aparência do pequeno: “Orelhudinho o Caio, né? Mas é fofo”, dizia um dos recados. “Ele tem um pouco de orelhinha de abano parece”, estava escrito em outro comentário.

Indignada com a situação, Tata perdeu a paciência e deu uma resposta afiada para defender seu herdeiro dos ataques de sua seguidora: “Com certeza sua língua é maior que a orelha dele, Dona Ivone”, a apresentadora do ‘PodDelas’ mostrou que revidou a mulher sem pensar duas vezes e a publicação dispensou até legendas.

🚨FAMOSOS: Tata Estaniecki defende filho caçula após seguidora criticar aparência dele. pic.twitter.com/2SoK6SlYss — CHOQUEI (@choquei) February 29, 2024

Apesar de não terem comentado mais sobre a situação, comentários sobre a aparência do filho caçula de Tata e Julio geraram revolta nas redes sociais. Muitas seguidoras enviaram mensagens de apoio aos influenciadores em meio à polêmica: “Pra que comentar isso de uma criança?”, disse um seguidor. “Falta de respeito e empatia”, apontou outro. "É só um bebê", escreveu mais uma.

Vale lembrar que a história do influenciador e da apresentadora do podcast ‘PodDelas’ começou em 2017. No mesmo ano, eles ficaram noivos durante uma viagem para a Grécia. Em 2018, Tata e Julio trocaram alianças com duas cerimônias luxuosas, em São Paulo e em Punta Cana. Dois anos após a união, eles conceberam a primeira filha, Beatriz. Desde então, a família está completa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Estaniecki Cocielo (@tata)

Tata Estaniecki já foi alvo de críticas:

Em agosto do ano passado, Tata viajou apenas com Caio para o Rio de Janeiro para gravar uma temporada especial do seu podcast, e fez um desabafo após receber críticas por ter deixado a filha mais velha com o pai: "Que bizarro que sempre os julgamentos vêm de outras mulheres, mães. Olha que doido!”, disse em sua rede social.

“O fato de eu não ser uma mãe solo não muda a questão de eu ter que trabalhar também para sustentar meus filhos. Eu e meu marido trabalhamos igualmente para sustentar nossos filhos igualmente. Surreal como só a mulher recebe julgamentos. A mulher não pode viajar para trabalhar. Imagina se eu tivesse deixado o Caio ainda", desabafou em um trecho.