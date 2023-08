Tata Estaniecki desabafa sobre críticas após viajar sem a filha: "Não daria conta"

A apresentadora do "PodDelas", Tata Estaniecki, está no Rio de Janeiro em gravação de temporada especial do podcast

Nesta terça-feira, 8, a influenciadora digital Tata Estaniecki desabafou sobre críticas que está recebendo de alguns seguidores. A apresentadora do PodDelas está no Rio de Janeiro em gravação de uma temporada especial do podcast.

A mãe do recém-nascido, Caio, fruto de seu relacionamento com o influenciador Júlio Cocielo, levou a criança consigo para as gravações, já que o bebê continua em fase de amamentação. Porém, Tata deixou sua primogênita, Beatriz, em São Paulo sob os cuidados do pai. O ato, no entanto, atraiu vários comentários negativos para a influenciadora.

Nos stories do Instagram, Tata compartilhou uma mensagem privada que recebeu no último dia. "Se eu tivesse as condições que vocês tem, jamais perderia um dia do crescimento dos meus filhos. Isso não tem preço. Tudo tem seu tempo, e se tem a oportunidade de trabalhar de casa, porque não dar preferência a isso?", disse a mensagem. "Desculpa Tata, isso é só a opinião de uma mãe solo, que tem que trabalhar para sustentar seus filhos. Não estou te desmerecendo tá, eu adoro você e sua família", finalizou.

Foto: Reprodução / Instagram

Chateada, a influenciadora decidiu desabafar sobre a crítica com seus seguidores. "Que bizarro que sempre os julgamentos vêm de outras mulheres, mães. Olha que doido! O fato de eu não ser uma mãe solo não muda a questão de eu ter que trabalhar também para sustentar meus filhos. Eu e meu marido trabalhamos igualmente para sustentar nossos filhos igualmente", iniciou Tata.

"Surreal como só a mulher recebe julgamentos. A mulher não pode viajar para trabalhar. Imagina se eu tivesse deixado o Caio ainda", continuou. Em seguida, ela explicou o motivo por levar o seu bebê para a viagem e ainda deu detalhes sobre os cuidados com sua filha. "Trouxe o Caio porque ele mama exclusivamente no peito e deixei a Bibi com o pai dela, com a babá, a avó dela, uma super rede de apoio. Ela está muito bem cuidada, mas é óbvio que ela sente minha falta."

Tata aproveitou o desabafo para explicar o porquê decidiu levar apenas um de seus filhos ao Rio de Janeiro. "Eu não trouxe a Bia porque eu não daria conta de duas crianças e ainda trabalho. E aqui é uma casa que não é para crianças. É uma casa com várias varandas que o guarda-corpo não é alto", iniciou. "Ai se traz os dois filhos, eu teria que trazer de duas pessoas pra cuidar deles. O Caio demanda muito. Ele não anda, é o tempo inteiro no colo. A Bia tem uma energia que só quem tem filho de três anos entende", completou.

Longe de metade de sua família, a influenciadora terminou seu desabafo com seus motivos para optar por continuar a trabalhar. "A gente já se sente culpada. O peso que a gente carrega por escolher trabalhar, porque é uma escolha minha. Sim, eu poderia não trabalhar, mas eu trabalho porque eu amo. E depois que a gente vira mãe, a motivação do nosso trabalho é nossos filhos", finalizou Tata.