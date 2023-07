Tata Estaniecki comove em relato de parto do segundo filho: “Momento mais traumático”

Esposa de Julio Cocielo, Tata Estaniecki desabafa sobre complicações no parto para o nascimento do segundo filho, Caio

A influenciadora digital Tata Estaniecki abriu o coração em um relato emocionante sobre o nascimento de seu segundo filho, Caio, fruto do relacionamento com o Youtuber Julio Cocielo. Em um desabafo sincero durante seu podcast ‘PodDelas’, a loira contou que enfrentou algumas complicações durante o parto.

No relato, Tata detalhou as dificuldades no processo para dar à luz ao menino: “Estourou a bolsa, começou, estava quase totalmente dilatada, foi quando aconteceu o B.O todo para pegar o acesso para dar analgesia, porque eu tenho muito medo de agulha, tenho mais medo de agulha do que de parto normal, comecei a chorar de desespero”, ela iniciou.

“Doeu tanto e eu chorei tanto de dor, que o coração do Caio começou a cair os batimentos, porque não estava indo oxigênio para ele, entupiu meu nariz. Foi um momento de desespero, fiquei desesperada”, disse Tata, que relatou que na sequência, a médica começou a preparar a sala de parto, enquanto ela tentava respirar fundo.

“Botaram oxigênio em mim, parecia cena de filme, um segundo mudou tudo. Me viraram de lado e os batimentos começaram a voltar. (...) Foi desesperador, estava chorando de dor e de desespero. Nesse momento você entende o papel de mãe. O Júlio estava tipo ‘galera fala mais baixo’, era muito barulho”, a influenciadora brincou com a reação do marido.

“O batimento começou a voltar, a máquina parou de apitar, mas nesse meio tempo de desespero, estavam vindo contrações, foi o momento mais traumático. Daí eu vi a médica respirando já, olhei para cara dela, vi que não era de desespero e falei ‘ufa’”, contou Tata, que recebeu a anestesia logo em seguida.

“Uma hora eu falei ‘gente, vocês não estão entendendo’, eu já morri, não estou aqui, minha alma já foi, não existe a possibilidade de alguém aguentar essa dor (...), aí eu olhei bem no fundo dos olhos da Dra e falei ‘me leva para cesárea, eu não aguento mais’, mas ali já estava nascendo”, Tatá finalizou o relato emocionante.

Vale lembrar que além de Caio, os influenciadores também são pais da pequena Beatriz, que tem três aninhos.

