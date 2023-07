Tata Estaniecki e Julio Cocielo se fantasiam de Power Rangers no mesversário do filho

Os influenciadores digitais Tata Estaniecki e Julio Cocielo encantaram os seguidores ao surgirem fantasiados ao lado dos filhos

Caio, o filho caçula dos influenciadores digitais Tata Estaniecki e Julio Cocielo, completou dois meses de vida, e os papais corujas se fantasiaram novamente ao lado da primogênita, Beatriz, de três anos, para comemorar a data especial.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 21, o casal e os herdeiros surgiram fantasiados como os personagens de Power Rangers. Tata com o look rosa, Cocielo de azul, Bia de amarelo, e o bebê de vermelho.

Ao dividir os registros, o youtuber celebrou o mesversário do herdeiro. "Dois meses do Caio Careco! Hauahaua e seguimos com as fotos de personagens", disse ele, que quis saber a opinião dos seguidores para o próximo mês. "Qual vocês querem na próxima? Tô querendo vestir geral de sonic!", confessou.

Os seguidores se derreteram com a publicação. "Eu sou apaixonado demais nessa família", confessou uma fã. "Que lindos", disse outra. "Família linda", comentou uma seguidora. "Quem aguenta, muito amor", falou mais uma.

Confira as fotos:

Tata Estaniecki se choca ao descobrir leite saindo da axila

Dias após o nascimento do filho, Tata Estaniecki acabou percebendo um inchaço nas axilas. Na primeira gravidez, da filha, Bia, ela já havia tido o mesmo problema no local, mas acreditou que fosse um pelo encravado. Em sua rede social, a mamãe contou que acabou descobrindo uma mama acessória na região.

"Gente, simplesmente, muitas pessoas confundem com gordura na axila, mas pode ser uma mama acessória, pelo o que ela me falou é muito comum. Resumidamente: eu achei que era um pelo encravado na axila, esse pelinho só encravou nas duas gestações, na gestação da Bia também encravou, mas eu nem dei bola, ele sumiu, agora com o Caio ele voltou e aí o que acontece, quando você tem o tecido mamário fora da região do peito, enfim, e acaba vindo aqui pra axila e aí se eu apertar essa bolinha sai leite", compartilhou a curiosidade.