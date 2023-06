Viih Tube mostra Lua conhecendo o filho de Tata Estaniecki: "Encontro de milhões"

A influenciadora digital Viih Tube encantou os seguidores ao mostrar o encontro entre Lua e Caio

Um dos encontros mais esperados por alguns internautas finalmente aconteceu! Nesta terça-feira, 20, Viih Tube e Tata Estaniecki proporcionaram o encontro entre seus filhos: Lua, que está com meses, e Caio, de um mês.

Na foto publicada no feed do Instagram de Lua, a ex-participante do BBB 21 e seu marido, o também ex-BBB Eliezer, surgiram com a herdeira ao lado de Tata, Caio e Júlio Cocielo. "Hoje conheci meu amiguinho Caio galela", celebrou. Estaniecki também celebrou o encontro. "Quem aguenta esses amiguinhos", disse a influencer.

Os seguidores se derreteram com o encontro dos filhos dos influenciadores. "Ai que lindo", disse uma seguidora. "Encontro de milhões", escreveu outra. "Que eles possam nutrir uma amizade verdadeira desde o berço pra vida. Deus abençoe esses pequenos", falou uma fã. "Que fofura", comentou mais uma.

Vale dizer que Caio completou seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 20. Para comemorar a data, Tata e Cocielo surgiram com fantasias combinando, e a primogênita do casal, Beatriz, de três anos, também posou fantasiada no mesversário do irmãozinho. A comemoração contou o tema do desenho 'Os Flintstones', e cada membro da família se vestiu como um dos personagens.

A influencer usou uma peruca ruiva como 'Wilma', enquanto Julio apostou no modelito de homem das cavernas de 'Fred'. A pequena Beatriz também deu um show de fofura ao surgir vestida de 'Pedrita', e por fim, o mais novo membro da família, Caio aparece no maior soninho enquanto está fantasiado de 'Bambam' no colo da mamãe coruja.

Confira a foto do encontro:

Tratamento para as estrias

A influencer Viih Tube compartilhou em seus stories no Instagram que está fazendo um tratamento para as estrias da gravidez de Lua Di Felice, sua primeira filha com Eliezer. A ex-BBB de 22 anos contou que o tratamento estético faz parte de seu retorno aos cuidados com si mesma após o nascimento da pequena, há 2 meses atrás.

"Não dói nada. Estou chocada", disse, mostrando as estrias. "Estou voltando a me cuidar, fiz o cabelo, estou cuidado do meu corpo e da minha saúde, vou voltar a treinar e uma coisa que estou fazendo é cuidar da minhas estrias. Tenho na parte interna da coxa, tenho umas brancas na barriga, tenho várias perdidinhas pelo corpo", explicou Viih.

