Mama acessória? Tata Estaniecki se choca ao descobrir leite saindo da axila: ''Muito comum''

Tata Estaniecki descobre mama acessória na axila ao confundir inchaço com pelo encravado; entenda

Nos últimos dias, a influenciadora Tata Estaniecki (29) deu à luz seu segundo filho, Caio, e acabou percebendo um inchaço nas axilas. Na primeira gravidez, da filha, Bia (3), ela já havia tido o mesmo problema no mesmo local, mas acreditou que fosse um pelo encravado.

Em sua rede social, a mamãe contou que acabou descobrindo uma mama acessória na região, que é quando há tecido mamário em outra parte do corpo. Com a ajuda da médica, em sua última consulta, ela mostrou para a profissional o suposto pelo encravado e fez a descoberta.

"Gente, simplesmente, muitas pessoas confundem com gordura na axila, mas pode ser uma mama acessória, pelo o que ela me falou é muito comum", contou.

"Resumidamente: eu achei que era um pelo encravado na axila, esse pelinho só encravou nas duas gestações, na gestação da Bia também encravou, mas eu nem dei bola, ele sumiu, agora com o Caio ele voltou e aí o que acontece, quando você tem o tecido mamário fora da região do peito, enfim, e acaba vindo aqui pra axila e aí se eu apertar essa bolinha sai leite", compartilhou a curiosidade.

