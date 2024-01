Marcio Garcia surge em clima de romance com a esposa em viagem: "Nós dois"

O apresentador Marcio Garcia encantou os fãs ao postar várias fotos ao lado da esposa, Andréa Santa Rosa, durante uma viagem em família

Marcio Garcia encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 26, ao compartilhar uma sequência de cliques em clima de romance com a esposa, a nutricionista Andréa Santa Rosa. Os dois estão curtindo as férias ao lado dos filhos Pedro, Nina, Felipe e João, em Aspen, nos Estados Unidos.

Nos cliques, o apresentador e amada aparecem juntinhos em uma estação de esqui, e na legenda da publicação, o apresentador falou sobre aproveitar o momento com a esposa, já que em breve os filhos seguirão seus caminhos e os dois estarão sozinhos.

"Mais uma viagem de férias junto de você e dos nossos frutos que estão amadurecendo mais e mais a cada dia! Graças a Deus, com saúde e responsabilidade. Os filhos crescem rápido e a cada dia estão mais perto de seguirem seus próprios caminhos, daí a importância em regar cada vez mais o nosso relacionamento", disse ele no começo do texto.

O artista seguiu o texto falando sobre a missão dos dois como pais e casal. "Se tudo certo, em breve seremos só nós dois… de novo... Sigamos em frente cientes da nossa missão como pais e também como casal! Que Deus nos ilumine, nos proteja e nos abençoe a todos, hoje e sempre! Amém", finalizou.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Marcio Garcia surpreende ao revelar história de amor com a esposa

O apresentador Marcio Garcia surpreendeu ao contar resumidamente como engatou o romance com a esposa e a mãe de seus quatro filhos, a nutricionista Andréa Santa Rosa. O casal celebrou 23 anos juntos em setembro e ele falou como tudo iniciou.

Segundo o famoso, eles se conheceram durante uma viagem no feriado de 7 de setembro e desde quando se encontraram nunca mais se separaram. Marcio acreditou que seria apenas uma paixão fervorosa de momento, mas acabou construindo uma grande família e completamente apaixonado pela mulher.

"Foi neste dia, 7 de setembro, que há 23 anos nos vimos pela primeira vez. Se foi amor à primeira vista? Como definir o encontro de um casal que se conheceu num feriado na badalada Angra dos Reis e que nunca mais se desgrudou? Aqui estamos nós; vivendo todos os planos que fizemos naquele final de semana...", disse ele em um trecho da postagem. Confira!