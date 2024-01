Marcio Garcia curte viagem ao lado dos filhos: "Mais uma aventura"

O apresentador Marcio Garcia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir ao lado de Pedro, Nina, Felipe e João

Marcio Garcia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem com os filhos Pedro, Nina, Felipe e João, fruto de seu casamento com Andrea Santa Rosa Garcia. O apresentador está curtindo as férias com os herdeiros e fez questão de registrar momentos com eles, incluindo um passeio de metrô.

"E lá vamos nós pra mais uma aventura, juntos… De todos os programas, o que mais gosto é viajar com a minha família. São nesse momentos que estreitamos ainda mais os nossos laços. Já disse aqui algumas vezes que família perfeita não existe, mas esse convívio entre nós, os filhos, os irmãos e até os amigos dos filhos nos aproximam muito!", afirmou o artista.

Em seguida, Marcio falou sobre a ausência da esposa, Andrea. Ele explicou que a amada vai eencontá-los em breve. "Vocês já devem estar se perguntando; Cadê a Andrea? Ela ainda não chegou mas em breve vem nos encontrar. Saudade também nutre… enquanto isso vou me esbaldando com eles…", brincou.

Por fim, o apresentador ainda exaltou a beleza dos quatro filhos. "E cá entre nós; se tem uma coisa que eu e ela sabemos fazer é filho bonito… É ou não é ??? Obrigado, meu Deus por tantas bençãos!!!", completou a postagem.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Márcio Garcia choca com físico sarado

O apresentador Márcio Garcia chamou atenção ao postar um foto tirada no espelho da academia de sua casa. O famoso compartilhou a selfie e impressionou com seu físico aos 53 anos. No registro, o comunicador posou sem camisa e impactou ao revelar sua barriga. Casado com a nutricionista Andréa Sanata Rosa, com quem tem quatro filhos, ele provou que está bem cuidado e com o abdômen sarado.

"Ta pago! Uma das melhores terapias é o exercício! Ele libera endorfinas, trazendo sensação de bem-estar, contribui para a redução do estresse e ainda melhora o sono. Mas o melhor de tudo é vencer a preguiça e sentir aquela sensação de dever cumprido! Esse hábito nos mantém saudáveis e cientes da importância da disciplina", falou ele sobre os benefícios de fazer atividade física. Confira a publicação!