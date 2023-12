Aos 53 anos, Márcio Garcia choca com físico sarado: 'Banho em novinho'

Apresentador Márcio Garcia choca ao aparecer sem camisa na academia; aos 53 anos, ele revelou um abdômen musculoso e torneado

O apresentador Márcio Garcia chamou atenção ao postar um foto tirada no espelho da academia de sua casa. Nesta segunda-feira, 04, o famoso compartilhou a selfie e impressionou com seu físico aos 53 anos.

No registro, o comunicador posou sem camisa e impactou ao revelar sua barriga. Casado com a nutricionista Andréa Sanata Rosa, com quem tem quatro filhos, ele provou que está bem cuidado e com o abdômen sarado.

"Ta pago! Uma das melhores terapias é o exercício! Ele libera endorfinas, trazendo sensação de bem-estar, contribui para a redução do estresse e ainda melhora o sono. Mas o melhor de tudo é vencer a preguiça e sentir aquela sensação de dever cumprido! Esse hábito nos mantém saudáveis e cientes da importância da disciplina", falou ele sobre os benefícios de fazer atividade física.

Nos comentários, os seguidores se mostraram admirados com os resultados conquistados pelo apresentador. "Qual o segredo, Márcio? Ce tá dando banho em muito novinho. Arrasooou", parabenizaram. "Bem demais", elogiaram outros.

Muito família, Márcio Garcia sempre compartilha na rede social registros com a esposa e os filhos. Recentemente, ele surpreendeu ao exibir um momento raro com sua mãe.

Márcio Garcia fala sobre o seu casamento duradouro

Recentemente, o apresentador Márcio Garcia comemorou os 20 anos de casado com a nutricionista Andrea Santa Rosa, com quem tem quatro filhos, e falou sobre o segredo para o casamento durar tanto tempo. Porém, ele confessou que o relacionamento não é um conto de fadas.

"Há 20 anos deste mesmo dia dissemos sim! Juramos que ficaríamos juntos para sempre, na alegria e na tristeza e aqui estamos. Somos felizes sim mas, nem tudo são flores. Há momentos maravilhosos, claro, mas alguns nem tanto! O que importa é que aqui estamos nós, juntos! Casamento é isso! Um compromisso sagrado onde o amor é fundamental mas sem a cumplicidade e a parceira, não se sustenta!", disse ele.

Márcio Garcia então deu uma dica para quem deseja ter um casamento duradouro. "Meu conselho pra quem quer passar dos 20 anos, como nós, é nutrir o amor todo dia, se possível mais de uma vez por dia e principalmente é saber superar os problemas e as crises com respeito, muito dia logo e com mais amor… Parabéns e obrigado Andrea! Que venham muitos mais", falou.