Márcio Garcia surpreende ao mostrar como é a piscina luxuosa de sua mansão

Márcio Garcia exibe momento de diversão na área externa de sua mansão e a grandiosidade do quintal da casa dele chama a atenção

O apresentador Márcio Garcia chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar novas fotos de sua mansão. Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção para compartilhar um momento de diversão em família no último final de semana. O artista revelou como é a área externa grandiosa de sua mansão no Rio de Janeiro.

Garcia registrou uma foto de quando renovava o bronzeado ao lado da esposa, Andrea Santa Rosa, na piscina luxuosa de sua casa enquanto observava os filhos jogando futebol no campo no jardim do local.

"Existe um momento da vida em que você deixa de ser prioridade pra você mesmo! Nada é mais satisfatório do que estar com eles ou simplesmente os observar. Encher a casa com seus amigos e vê-los correndo ao ar livre, não tem preço! Conforta a alma… Obrigado, meu Deus por essa oportunidade", disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Márcio Garcia fala sobre o seu casamento duradouro

Recentemente, o apresentador Márcio Garcia comemorou os 20 anos de casado com a nutricionista Andrea Santa Rosa, com quem tem quatro filhos, e falou sobre o segredo para o casamento durar tanto tempo. Porém, ele confessou que o relacionamento não é um conto de fadas.

"Há 20 anos deste mesmo dia dissemos sim! Juramos que ficaríamos juntos para sempre, na alegria e na tristeza e aqui estamos. Somos felizes sim mas, nem tudo são flores. Há momentos maravilhosos, claro, mas alguns nem tanto! O que importa é que aqui estamos nós, juntos! Casamento é isso! Um compromisso sagrado onde o amor é fundamental mas sem a cumplicidade e a parceira, não se sustenta!", disse ele.

Márcio Garcia então deu uma dica para quem deseja ter um casamento duradouro. "Meu conselho pra quem quer passar dos 20 anos, como nós, é nutrir o amor todo dia, se possível mais de uma vez por dia e principalmente é saber superar os problemas e as crises com respeito, muito dia logo e com mais amor… Parabéns e obrigado Andrea! Que venham muitos mais", falou.