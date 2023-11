Já viu? Mãe de Márcio Garcia surge em fotos raras com o apresentador: 'Especial'

Comemorando seu aniversário, mãe de Márcio Garcia surge em cliques inéditos com filho

O apresentador Márcio Garcia compartilhou cliques inéditos com sua mãe, Eliana Garcia, que fez aniversário nesta terça-feira, 07, e celebrou o momento ao lado do herdeiro em um almoço especial em um restaurante.

Ao lado dela, o famoso apareceu sorridente e usou os registros raros de sua intimidade para falar sobre dar valor aos pais enquanto eles continuam presentes. "Hoje foi dia de almoçar com a minha mãezinha! Não é aniversário, nem uma data especial. Uma vez por mês, almoçamos juntos só pra bater papo e matar a saudade", começou dizendo.

"Se você ainda tem o seu pai ou a sua mãe por perto, arrume um tempo só pra vocês, com qualidade e exclusividade! O tempo passar rápido! Não deixe pra amanhã o momento que você pode ter hoje com quem você ama! Obrigado dona @elianagarciakobylko pela sua companhia, pelo seu tempo e por todo amor que vc me nutriu ao longo dos anos. Graças a ele me tornei quem sou hoje. Te amo desde o ventre, hoje e para sempre", declarou-se o comunicador.

Casado com a nutricionista Andréa Santa Rosa, com quem tem quatro filhos, Márcio Garcia é muito família e sempre mostra os registros de viagem com seus amores e na mansão onde vivem no Rio de Janeiro.

Márcio Garcia fala sobre o seu casamento duradouro

Recentemente, o apresentador Márcio Garcia comemorou os 20 anos de casado com a nutricionista Andrea Santa Rosa, com quem tem quatro filhos, e falou sobre o segredo para o casamento durar tanto tempo. Porém, ele confessou que o relacionamento não é um conto de fadas.

"Há 20 anos deste mesmo dia dissemos sim! Juramos que ficaríamos juntos para sempre, na alegria e na tristeza e aqui estamos. Somos felizes sim mas, nem tudo são flores. Há momentos maravilhosos, claro, mas alguns nem tanto! O que importa é que aqui estamos nós, juntos! Casamento é isso! Um compromisso sagrado onde o amor é fundamental mas sem a cumplicidade e a parceira, não se sustenta!", disse ele.

Márcio Garcia então deu uma dica para quem deseja ter um casamento duradouro. "Meu conselho pra quem quer passar dos 20 anos, como nós, é nutrir o amor todo dia, se possível mais de uma vez por dia e principalmente é saber superar os problemas e as crises com respeito, muito dia logo e com mais amor… Parabéns e obrigado Andrea! Que venham muitos mais", falou.