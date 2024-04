Grávida, Viih Tube mostra local do chá revelação do segundo bebê

À espera de seu segundo filho com Eliezer, Viih Tube inicia o planejamento do chá revelação do bebê e mostra o local escolhido para a festa; veja!

A influenciadora digital Viih Tube pegou seus fãs de surpresa ao anunciar sua segunda gravidez de Eliezer na última segunda-feira, 30. E com as novidades para a família, a ex-BBB já está começando os planejamentos para o chá revelação do novo herdeiro.

Em conversa com seus seguidores, a futura mamãe de dois revelou que a celebração seria mais intimista, já que ela e seu marido estavam traumatizados com festas grandes após o aniversário de um ano de sua filha, Lua Di Felice. No entanto, isso não quer dizer que o chá revelação, que acontecerá no Dia das Mães, será simples.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Viih contou que a festa será celebrada em um buffet infantil em São Paulo. O local conta com várias áreas incríveis para crianças, com direito a piscina de bolinha, brinquedão, parede de escalada, elevador e outros brinquedos eletrônicos. O espaço ainda conta com várias mesas para os adultos, incluindo até mesmo sofás para os convidados ficarem confortáveis.

"Olha que top o buffet que vai ser o chá revelação do baby 2. Na minha opinião é o melhor buffet de São Paulo", declarou Viih em seu vídeo.

Confira as fotos do local:

Viih Tube mostra reação de Eliezer ao saber de gravidez

Após revelar para o público que está grávida novamente no Mais Você, de Ana Maria Braga, Viih Tube mostrou como foi o momento em que contou para o marido, o ex-BBB Eliezer, que serão papais novamente.

Nesta terça-feira, 30, a influenciadora digital compartilhou o vídeo, que teve vários imprevistos para ser feito, mas que conseguiu transmitir mesmo assim a emoção do momento. Após o atraso do esposo e Lua, de um ano, chorar bastante, Viih Tube conseguiu fazer a revelação tão especial de sua segunda gestação para o companheiro.

"Eu jurava que ia ser um momento todo perfeitinho quando eu fosse contar pra ele KKKK corta pra: Lua chorando, câmera desfocada, ele fazendo a gente esperar horas pra chegar HAHAHAAAHAH que caos", disse ela sobre ter tido vários desafios para fazer o momento especial.