Traumatizados, Viih Tube e Eliezer tomam decisão drástica com 2º filho

Após festão caríssimo de Lua, Viih Tube e Eliezer tomam decisão em relação ao segundo bebê que terão; casal desabafou e demonstrou trauma

Após anunciarem com a ajuda de Lua, de um ano, que terão mais um bebê, Viih Tube e Eliezer revelaram para Ana Maria Braga o que farão de diferente com o segundo filho. Sem saberem ainda se é menino ou menina, eles garantiram que não farão um grande chá revelação.

Isso porque, segundo o casal, após a festa de dias e gigantesca da primogênita, ele ficou traumatizado por algumas coisas. Inclusive, durante o bate-papo Viih Tube foi questionada pela apresentadora sobre a polêmica com uma das atrações do evento, a cantora Manu Bahtidão.

"To um pouco traumatizada, vai ser só com a família mesmo", falou a ex-BBB dando risada e garantindo que farão algo íntimo. Eliezer também apoiou a escolha da esposa, que está grávida de 12 semanas, e comentou que não pretendem fazer mais um evento tão grandioso quanto o que realizaram para o primeiro ano da herdeira mais velha.

Na manhã desta segunda-feira, 29, Viih Tube e Eliezer participaram do Mais Você e surpreenderam ao revelarem que estão grávidos com a entrada de Lua usando um look de irmã mais velha.

Eliezer rebate críticas sobre ser famoso por causa de Viih Tube

O ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais na última sexta-feira, 26, para rebater algumas críticas que recebeu por sua fama. Após alguns ex-BBBs se manifestarem sobre problemas em se manterem relevantes após o término do programa, alguns internautas apontaram que o ex-brother do BBB 22 somente se manteve famoso por conta de sua esposa, a influenciadora digital Viih Tube.

Na ocasião, um internauta afirmou que ele não caiu no esquecimento por ser casado com Viih, que tem uma longa carreira na internet. Irritado, Eliezer rebateu o comentário e disse que consegue ser muito mais que apenas o marido da ex-BBB 21.

"Não concordo. Ser marido de alguém famoso não é o suficiente pra se manter na mídia, nem fechar publi. Se fosse assim, todos os maridos de alguém famoso estava na mídia, bombando. Eu não caí no esquecimento porque eu tive estratégia e me achei em um nicho", disse Eli. Saiba mais aqui.