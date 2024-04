Pai de Walewska desabafa sobre atitude do ex-genro

A herança da ex-jogadora de vôlei Walewska segue em disputa entre os pais dela e o viúvo. Agora, uma atitude foi descoberta por um colunista. Saiba mais

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira faleceu há 7 meses e sua herança ainda segue em disputa. De acordo com o colunista Leo Dias, os pais dela, Geraldo Vieira e Maria Aparecida, e o viúvo, Ricardo Alexandre, ainda vivem uma disputa pelos bens deixados por ela.

Agora, Ricardo estaria cobrando aluguel dos ex-sogros por sua parte em um imóvel onde eles vivem. Porém, a justiça ainda não decidiu quem é o dono do imóvel após a morte da atleta, já que a divisão da herança ainda não foi decidida.

Em contato com o colunista Leo Dias, o pai de Walewska desabafou sobre a situação. "A dor de perder nossa filha é imensurável, depois disso veio Ricardo Mendes que tivemos como filho querer nos destruir, não queremos guerra, a família só quer entender onde foi parar o patrimônio do fruto do trabalho de nossa campeã", disse ele.

Causa da morte de Walewska

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos em 21 de setembro de 2023. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05.

Antes de morrer, Walewska descobriu que o marido tem um filho

Dois meses após a morte de Walewska, uma nova revelação se tornou pública nesta semana. É que a também ex-jogadora Virna contou que ela descobriu que o marido teve um filho fora do casamento. Como nunca foi mãe, a história teria abalado profundamente a ex-atleta. A história foi contada em uma das cartas deixadas pela campeã olímpica - ela deixou ao todo quatro textos, um deles se despedindo da amiga.

"Foi muito duro. É triste. A Wal tirou a vida por causa do marido. Ela viveu uma relação opressiva e não conseguiu pedir ajuda. A partir do momento que o marido pediu a separação, descobriu-se que ele tinha um filho fora do casamento. Aí ela pirou. Ela estava esperando ser mãe há muito tempo. Isso doeu muito para ela. Ela respirava o marido", disse ela ao Sportbuzz.

A Polícia Civil de São Paulo ainda apura as circunstâncias da morte e não concluiu o inquérito. "Até me emociono. As pessoas ainda não sabem, mas ela deixou quatro cartas. Uma para o pai e para mãe, uma para o irmão, uma para o melhor amigo, Gustavo. E deixou uma carta para a gente. Para o Bernardinho e para a gente", declarou ela.