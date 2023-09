Morre Walewska Oliveira, ex-campeã olímpica de vôlei

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos de idade na quinta-feira, 21

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos de idade na quinta-feira, 21, em São Paulo. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte dela.

A atleta foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube. Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto.

A última aparição dela foi no Canal Ataque Defesa, do ex-jogador de vôlei Alexandre Oliveira, na internet. Ela gravou a entrevista na quarta-feira, 20, e foi ao ar na quinta-feira, 21.

Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Vôlei lamentou a morte da ex-jogadora. "Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora", disse presidente da CBV, Radamés Lattari.

Famosos lamentam a morte de Walewska

Nas redes sociais, os famosos lamentaram a morte da atleta. A ex-jogadora de vôlei Sheilla Castro relembrou um encontro delas. "Essa foto é do lançamento do seu livro aqui em BH, três dias após a morte da minha avó. Lembro que quando você me viu ficou feliz e surpresa por eu ter ido te prestigiar. Pois eu estava muito triste. Mas mesmo de luto jamais deixaria de participar de um momento tão importante da sua vida. Walzinha, você sempre foi um exemplo para mim dentro e fora das quadras. Dor é grande demais. Agora o luto é diferente, é pela sua partida precoce. Força para toda sua família e amigos. Descanse em paz", disse ela.

A apresentadora Christina Rocha escreveu: "Como ex-jogadora de vôlei que ama e acompanha esse esporte diariamente, estou arrasada com a morte prematura da nossa jogadora olímpica @walewska.oliveira Walewsca Que pena! Meus sentimentos para toda a família e também para família do voleibol brasileiro. Muito triste".