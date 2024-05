Matteus confessa ciúme de Isabelle em namoro à distância e explica o motivo

Vice-campeão do BBB 24, Matteus admite ciúmes em relacionamento à distância com Isabelle; entenda o motivo!

Na madrugada desta terça-feira, 21, Matteus, o vice-campeão do Big Brother Brasil 24, abriu o coração e revelou sentir ciúme em seu namoro à distância com Isabelle. Apesar de confiar na manauara, ele usou as redes sociais para explicar que tem um ‘ciumezinho’ e aproveitou a oportunidade para rasgar elogios à amada.

Através do Instagram, Matteus, que está em Manaus, contou que a namorada precisou sair para um compromisso. Sozinho em casa, o estudante de engenharia aproveitou para abrir uma transmissão ao vivo e detalhar seu namoro para os seguidores. Durante a live, ele recebeu alguns questionamentos sobre ciúmes e explicou que fica intrigado pela beleza de cunhã.

"Tenho um ciumezinho, mas olha a honra de estar namorando uma das mulheres mais lindas do país. Para mim, é a mais linda do país, do mundo, do world, de todas as galáxias”, Matteus se derreteu por Isabelle. Vale mencionar que eles assumiram o namoro há poucas semanas, apesar de terem vivido um romance na casa mais vigiada do Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Vale lembrar também que para oficializar o relacionamento, Matteus presenteou Isabelle com um lindo buquê de rosas, além de um anel. O pedido foi feito através de uma cartinha, feita especialmente para a cunhã, mas que não teve seu conteúdo revelado ao público. Mesmo assim, o gaúcho revelou como foi a sensação.

Ao Gshow, ele contou que o momento aconteceu há "dias atrás", e que disse que sentiu "borboletas na barriga". "Nervosismo a mil", brincou. Durante a conversa, Matteus confessou que seus familiares só descobriram do namoro após o vídeo ser gravado, mesmo o casal já estando juntos desde a reta final do reality: "Estão felizes", entregou.

Matteus presta contas de arrecadação da vaquinha:

Na semana passada, Matteus Amaral usou as redes sociais para divulgar a planilha que contém os serviços e quantias que já foram destinados a entidades que estão empenhadas em auxiliar o Rio Grande do Sul, como ONGs e hospitais. A vaquinha acumula mais de R$ 70 milhões e ele mostrou os comprovantes nas redes sociais.

“Muito obrigado a todo mundo que está ajudando na vaquinha também, seguimos na luta. Mais uma vez quero reforçar as pessoas que estão boicotando sobre o repasse do dinheiro, que está sendo arrecadado com a vaquinha. Vou deixar aqui o link, que tem a planilha com todos os repasses”, destacou o vice-campeão do BBB 24.