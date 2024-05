Vice-campeão do BBB 24, Matteus presta contas de arrecadação da vaquinha

Arrecadando mais de R$ 70 milhões, Matteus esclareceu sobre o destino do valor conquistado em vaquinha para o RS: "Seguimos na luta"

Na última segunda-feira, 13, Matteus Amaral usou as redes sociais para divulgar a planilha que contém os serviços e quantias que já foram destinadas a entidades que estão empenhadas em auxiliar o Rio Grande do Sul, como ONGs e hospitais. Até o momento, a vaquinha acumula mais de R$ 70 milhões.

“Muito obrigado a todo mundo que está ajudando na vaquinha também, seguimos na luta. Mais uma vez quero reforçar as pessoas que estão boicotando sobre o repasse do dinheiro, que está sendo arrecadado com a vaquinha. Vou deixar aqui o link, que tem a planilha com todos os repasses”, destacou o vice-campeão do BBB 24.

“Já foram repassados mais de R$ 19 milhões. Pra vocês verem que as coisas estão sendo de maneira limpa, muito clara. O pessoal está sendo apoiado, muita demanda, gente chegando e pedindo. As coisas estão sendo feitas de maneira correta”, enfatizou ele.

Na sequência, o gaúcho ressaltou que a ajuda será dada por muito tempo, já que muitos moradores não recuperaram suas casas e não têm o que comer. “Tem muitos lugares que a água não baixou, tem muitos lugares que o pessoal ainda está sendo resgatado e ainda estão tendo as chuvas”, contou.

“Ninguém está aqui pra ganhar dinheiro, aparecer. A gente está apavorado com tudo que isso que está acontecendo, assim como todos vocês", finalizou Matteus.

Ainda nesta semana, o ex-BBB mostrou, em uma publicação compartilhada com o influenciador Badin, que parte do dinheiro arrecadado já foi direcionado ao Hospital de Rolante, "que enfrentou sérias consequências em decorrência da enchente". Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Badin (@badincolono)

Matteus arrecada 5 toneladas de alimentos e bate mais de R$ 55 milhões

O ex-BBB Matteus não para de arrecadar doações para seu estado, o Rio Grande do Sul. Em Parintins ao lado de Isabelle, ele participou de um evento no qual foi homenageado e ainda conseguiu mais ajuda para os gaúchos.

Em sua rede social, o estudante de Engenharia Agrícola postou um vídeo mostrando como foi o momento ao lado dos conterrâneos de sua amada e agradeceu as cinco toneladas de alimentos. Além disso, Matteus já conseguiu mais de R$ 55 milhões com sua vaquinha ao lado de outros influenciadores.

"Obrigado Parintins e @falcao12oficial pelo que estão fazendo pelo meu povo. Nesse evento incrível foram arrecadadas mais de 5 toneladas de alimentos, para ajudar o Rio Grande do Sul. Deus abençoe todos vocês", disse o gaúcho muito agradecido pelo apoio.

Nos comentários, os internautas aplaudiram a iniciativa dele e Isabelle também admirou o eleito. "QUE LINDOOOO! Muita alegria no meu coração por você sentir um pouco do calor e acolhimento da minha amada Parintins. Sua primeira vez em Parintins e sem mim, porém eu sempre soube que o meu povo entregaria tudo e Parintins segue empenhada em ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Multo orgulho", falou a manauara.