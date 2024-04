Deborah Secco mostra fotos inéditas de viagem a Noronha com a filha

Curtindo uma viagem entre meninas, Deborah Secco mostra fotos inéditas em novo álbum de viagem a Fernando de Noronha com a filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco está aproveitando sua vida de recém-solteira para curtir um tempo apenas entre mãe e filha. A famosa está em Fernando de Noronha em viagem com sua única herdeira, Maria Flor, de 8 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Hugo Moura. E nesta noite de quinta-feira, 25, ela mostrou alguns cliques inéditos do passeio em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Deborah compartilhou um novo álbum de fotos com registros das duas curtindo um dia de mar juntinhas. Em uma rede montada dentro da água, a dupla posou agarradinha enquanto descansavam e se refrescavam ao mesmo tempo.

"Noronhando...", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros. "Amando acompanhar essa duplinha", declarou um fã. "As fotos mais lindas do mundo!", elogiou outro. "Lindezas", disse mais um.

Na última quarta-feira, 24, Deborah Secco chegou a compartilhar outros cliques da viagem. Na ocasião, ela e Maria Flor aproveitaram uma viagem de barco e renovaram as redes sociais com várias fotos juntas. Com direito a abraços e beijinhos, as duas encantaram com os registros super fofos.

Deborah Secco se separou recentemente

No início de abril, Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram que estavam se separando. Após boatos de que estariam separados há um tempo, a equipe da atriz confirmou o término para o Gshow.

Juntos desde 2015 e pais de Maria Flor, de 9 anos, o casal não estaria mais junto há alguns meses, como já dito por alguns sites de fofoca, mas estaria lidando com a situação de forma discreta por conta da herdeira.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

No Carnaval, eles foram vistos em lugares diferentes. Enquanto Deborah Secco estava na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Hugo aproveitou foi para a festa de Salvador, na Bahia. É bom lembrar que nos últimos meses, a atriz parou de exibir o até então marido na rede social após fazer revelações polêmicas sobre a intimidade deles.