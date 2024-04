Em Noronha, Deborah Secco curte passeio de barco com a filha

Após a separação, a atriz Deborah Secco está curtindo alguns dias de férias em Fernando de Noronha ao lado da filha, Maria Flor

Debora Secco está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado da filha, Maria Flor, de oito anos. A menina é fruto de sua relação com Hugo Moura.

Em seu perfil no Instagram, a atriz surgiu usando um biquíni fininho preto, enquanto passeava de barco com a herdeira, e celebrou o momento especial entre mãe e filha. "Eu e ela… e Noronha… inesquecível", escreveu a famosa, que está de férias da TV após o fim da novela Elas Por Elas, da Globo.

Os fãs ficaram encantados com os cliques, e encheram a postagem de mensagens fofas. "Duas lindezas", disse um seguidor. "Tão perfeitas juntas", escreveu outra. "Que fotos lindas", se derreteu um fã. "Noronha é um paraíso e com vocês aí então fica perfeito", falou mais uma.

No começo do mês, os fãs de Deborah e Hugo foram surpreendidos com a notícia sobre o fim do casamento. Em contato com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, a atriz falou sobre o término. "Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha", disse ela em nota enviada ao programa do SBT.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Separados, Hugo Moura posta fotos de Deborah Secco nas redes sociais

Recentemente, o modelo Hugo Moura surpreendeu a web com uma nova publicação em suas redes sociais. Recém-separado de Deborah Secco, ele deixou seus seguidores de queixo caído ao publicar novas fotos da atriz na web.

Em seu perfil oficial do Instagram, Hugo, que também é fotógrafo, publicou alguns registros de um ensaio fotográfico que fez com a mãe de sua filha Maria Flor, de 9 anos. Nos cliques, a atriz apareceu dentro de um carro conversível e teve várias fotos em close com seu rosto. Nos comentários, a artista agradeceu e se declarou para o ex-marido. "Te amo Xe!!! Você é gênio… Ficou lindo", escreveu ela. Confira!