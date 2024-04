Deborah Secco fala primeira vez sobre separação de Hugo Moura

Em contato com o colunista Leo Dias, Deborah Secco disse que quer ficar ‘quieitinha’ após se separar de Hugo Moura

A notícia da separação de Deborah Secco e Hugo Moura surpreendeu a internet nesta semana. Agora, ela falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de 9 anos.

Em contato com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, a artista falou que o ex-marido não gostava da exposição da fama e que, agora, ela quer ficar quietinha. “Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, disse ela em nota enviado ao programa do SBT.

Deborah e Hugo se separaram há alguns meses, mas seguem amigos em prol da filha deles, Maria Flor.

Bastidores da separação

Os bastidores da separação de Deborah Secco e Hugo Moura foram revelados pelo colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. O jornalista contou que o término aconteceu há alguns meses, mas só agora se tornou público. Inclusive, eles já não estavam mais juntos no final de 2023. Inclusive, Hugo já saiu da casa que dividia com Deborah no início de 2024.

O colunista ainda revelou que o ex-casal passou por algumas crises até o casamento chegar ao fim. Além disso, foi Hugo quem optou pela separação após várias tentativas de reconciliação.

Apesar do término, os dois seguem amigos e trabalham juntos.

Por fim, Pasin revelou que a separação aconteceu por alguns fatores e um deles foi a exposição por causa da fama. Hugo queria levar uma vida mais discreta e longe dos holofotes. Ele também conversou com Deborah sobre as declarações dela sobre a intimidade, já que respingavam nele o que ela falava.