Separação de Deborah Secco e Hugo Moura: ele já saiu de casa

Bastidores da separação de Deborah Secco e Hugo Moura são revelados por colunista, que diz que ele já saiu de casa

O fim do casamento de Deborah Secco e Hugo Moura surpreendeu o mundo das celebridades na última quinta-feira, 4, com a confirmação feita pela equipe da atriz. Agora, os bastidores da separação foram revelados pelo colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

O jornalista contou que o término aconteceu há alguns meses, mas só agora se tornou público. Inclusive, eles já não estavam mais juntos no final de 2023. Inclusive, Hugo já saiu da casa que dividia com Deborah no início de 2024.

O colunista ainda revelou que o ex-casal passou por algumas crises até o casamento chegar ao fim. Além disso, foi Hugo quem optou pela separação após várias tentativas de reconciliação.

Apesar do término, os dois seguem amigos e trabalham juntos.

Por fim, Pasin revelou que a separação aconteceu por alguns fatores e um deles foi a exposição por causa da fama. Hugo queria levar uma vida mais discreta e longe dos holofotes. Ele também conversou com Deborah sobre as declarações dela sobre a intimidade, já que respingavam nele o que ela falava.

O anúncio da separação de Deborah Secco e Hugo Moura

O casamento de Deborah Secco e Hugo Moura chegou ao fim. Após boatos de que estariam separados há um tempo, a equipe da atriz confirmou o término para o Gshowneste quinta-feira, 04.

Juntos desde 2015 e pais de Maria Flor, de 9 anos, o casal não estaria mais junto há alguns meses, como já dito por alguns sites de fofoca, mas estaria lidando com a situação de forma discreta por conta da herdeira.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

No Carnaval, eles foram vistos em lugares diferentes. Enquanto Deborah Secco estava na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Hugo aproveitou foi para a festa de Salvador, na Bahia.