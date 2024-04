Acabou! Chega ao fim casamento de Deborah Secco e Hugo Moura

Após nove anos juntos e uma filha, chega ao fim do casamento de Deborah Secco com o ator Hugo Moura; equipe confirmou término após boatos

O casamento de Deborah Secco e Hugo Moura chegou ao fim. Após boatos de que estariam separados há um tempo, a equipe da atriz confirmou o término para o Gshowneste quinta-feira, 04.

Juntos desde 2015 e pais de Maria Flor, de 9 anos, o casal não estaria mais junto há alguns meses, como já dito por alguns sites de fofoca, mas estaria lidando com a situação de forma discreta por conta da herdeira.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

No Carnaval, eles foram vistos em lugares diferentes. Enquanto Deborah Secco estava na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Hugo aproveitou foi para a festa de Salvador, na Bahia.

É bom lembrar que nos últimos meses, a atriz parou de exibir o até então marido na rede social após fazer revelações polêmicas sobre a intimidade deles.

Deborah Secco causou com declarações sobre casamento com Hugo Moura

Deborah deu o que falar ao revelar detalhes do casamento publicamente. Ela contou que eles têm um relacionamento aberto. "Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, meu parceiro, o cara que sabe tudo sobre mim, ele convive com meu pior e meu melhor, eu não posso mentir pra esse cara, ele não pode mentir pra mim. Eu tenho que saber tudo dele, ele tem que saber tudo de mim", disse ela.

E completou: "A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso ou não também como escolha. Mas a gente vai saber que vivemos isso. Talvez a gente não converse caso a caso, talvez a gente precise refazer combinados ao longo da vida. A minha relação ela é combinada diariamente. Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro. O que não quero é que ele minta pra mim".