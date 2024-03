Deborah Secco revela motivo para não mostrar o marido nas redes sociais

Deborah Secco tem evitado expor o seu marido, Hugo Moura, nas redes sociais depois de revelar detalhes do casamento publicamente

A atriz Deborah Secco decidiu revelar o motivo para evitar expor o marido, Hugo Moura, nas redes sociais. Ele iniciou a carreira de ator no passado, mas mudou de direção e foi para trás das câmeras. Hoje em dia, ele é diretor.

Com isso, ela contou que ele prefere não ter sua imagem exposta nas redes sociais e ela decidiu respeitar o desejo dele. “É um respeito à escolha dele”, disse ela à Quem ao ser questionada sobre o motivo para não postar mais fotos com o marido.

Nos últimos tempos, Deborah deu o que falar ao revelar detalhes do casamento publicamente. Ela contou que eles têm um relacionamento aberto. "Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, meu parceiro, o cara que sabe tudo sobre mim, ele convive com meu pior e meu melhor, eu não posso mentir pra esse cara, ele não pode mentir pra mim. Eu tenho que saber tudo dele, ele tem que saber tudo de mim", disse ela.

E completou: "A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso ou não também como escolha. Mas a gente vai saber que vivemos isso. Talvez a gente não converse caso a caso, talvez a gente precise refazer combinados ao longo da vida. A minha relação ela é combinada diariamente. Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro. O que não quero é que ele minta pra mim".

Deborah e Hugo estão casados desde 2015 e são pais de uma menina, Maria Flor.