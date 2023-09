Marcio Garcia surpreende ao revelar história de amor com a esposa: ''Fogo passageiro''

Há 23 anos com a esposa, Marcio Garcia surpreende ao contar como se conheceram e tornaram o encontro em uma relação duradoura

O apresentador Marcio Garcia surpreendeu ao contar resumidamente como engatou o romance com a esposa e a mãe de seus quatro filhos, a nutricionista Andréa Santa Rosa. Nesta quinta-feira, 07, o casal celebrou 23 anos juntos e ele falou como tudo iniciou.

Segundo o famoso, eles se conheceram durante uma viagem no feriado de 7 de setembro e desde quando se encontraram nunca mais se separaram. Marcio Garcia acreditou que seria apenas uma paixão fervorosa de momento, mas acabou construindo uma grande família e completamente apaixonado pela mulher.

"Foi neste dia, 7 de setembro, que há 23 anos nos vimos pela primeira vez. Se foi amor à primeira vista? Como definir o encontro de um casal que se conheceu num feriado na badalada Angra dos Reis e que nunca mais se desgrudou? Aqui estamos nós; vivendo todos os planos que fizemos naquele final de semana", contou ele.

O apresentador falou mais: "Pensei que pudesse ser apenas um fogo passageiro, uma paixão de verão… mas não… Aqui estamos nós… na nossa casa… juntos… com a nossa família, nossa penca de filhos e até com a cachorrada que planejamos… Só me resta agradecer a Deus, a você e a todos que fizeram e ainda fazem parte da nossa história imaginaria que se tornou realidade".

Nos últimos dias, o comunicador impressionou ao mostrar como a filha Nina Garcia, de 18 anos, cresceu, e revelar que a herdeira morará fora para estudar. Além de Nina, ele e Andréa são pais de Pedro, de 19 anos, Felipe, de 14 anos, e de João, de 10.

Marcio Garcia desabafa em primeira viagem sozinho do filho

O apresentador Marcio Garcia usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma realização do seu filho, Felipe, que está com 14 anos. O menino é fruto de seu relacionamento com Andréa Santa Rosa Garcia.

Em seu perfil no Instagram, o artista surgiu sorridente ao lado do rapaz e do filho caçula, João, de 10 anos, e contou que o herdeiro vai fazer sua primeira viagem internacional sozinho para um encontro de jovens para aprender sobre empreendedorismo.

"Hoje foi dia de despedida… apesar de serem apenas três semanas, o coração apertou... O Felipe é o nosso terceiro filho e essa é a sua primeira viagem internacional sozinho. Ele está indo pro Explo, um encontro de jovens pra aprender sobre empreendedorismo, tecnologia e economia. O que mais me orgulha é que esta viagem foi uma iniciativa dele… Vai com tudo filho! Estaremos sempre aqui pra te apoiar e te encorajar a seguir o caminho que você escolher", escreveu.