Filho de Marcio Garcia realiza primeira viagem sozinho e apresentador desabafa: "Coração apertou"

O apresentador Marcio Garcia postou uma foto ao lado do filho, Felipe, e falou sobre a primeira viagem que o jovem fará sozinho

O apresentador Marcio Garciausou as redes sociais neste sábado, 24, para dividir com os seguidores uma realização do seu filho, Felipe, que está com 14 anos. O menino é fruto de seu relacionamento com Andréa Santa Rosa Garcia.

Em seu perfil no Instagram, o artista surgiu sorridente ao lado do rapaz e do filho caçula, João, de 10 anos, e contou que o herdeiro vai fazer sua primeira viagem internacional sozinho para um encontro de jovens para aprender sobre empreendedorismo.

Ao dividir o registro, Marcio confessou que o coração está apertado, mesmo sabendo que Felipe ficará longe por apenas três semanas. "Hoje foi dia de despedida… apesar de serem apenas três semanas, o coração apertou…", desabafou.

"O Felipe é o nosso terceiro filho e essa é a sua primeira viagem internacional sozinho. Ele está indo pro Explo, um encontro de jovens pra aprender sobre empreendedorismo, tecnologia e economia", explicou o apresentador, que também é pai de Pedro, de 19 anos, e Nina, de 18.

Mesmo sabendo que vai sentir saudade de Felipe, o artista contou que está muito orgulhoso das escolhas do herdeiro. "O que mais me orgulha é que esta viagem foi uma iniciativa dele… Vai com tudo filho! Estaremos sempre aqui pra te apoiar e te encorajar a seguir o caminho que você escolher", finalizou.

Piscina luxuosa

O apresentador Márcio Garcia chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar novas fotos de sua mansão. Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção para compartilhar um momento de diversão em família no último final de semana. O artista revelou como é a área externa grandiosa de sua mansão no Rio de Janeiro.

"Existe um momento da vida em que você deixa de ser prioridade pra você mesmo! Nada é mais satisfatório do que estar com eles ou simplesmente os observar. Encher a casa com seus amigos e vê-los correndo ao ar livre, não tem preço! Conforta a alma… Obrigado, meu Deus por essa oportunidade", disse ele na legenda.

