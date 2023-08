Marcio Garcia revela mudança da filha para os Estados Unidos: "Um novo ciclo"

O apresentador Marcio Garcia falou sobre decisão da filha de morar fora do Brasil para estudar

Marcia Garciausou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 28, para comemorar um momento muito especial. O apresentador postou em seu perfil no Instagram, uma foto em que aparece abraçado com a filha, Nina, de 18 anos, e contou que a menina está de mudança para Boston, nos Estados Unidos.

Ao dividir a notícia, o artista confessou que a decisão da filha de morar fora do país fez com que ele vivenciasse um misto de sentimento, já que mesmo orgulhoso da herdeira, ele também ficou preocupado por saber que ela vai ficar longe da família.

"Hoje se inicia um novo ciclo! Minha princesa, Nina Garcia, está se mudando para os US, onde vai estudar por 4 anos em Boston! Uma mistura de orgulho, saudade, preocupação e realização tomou conta de mim o dia todo", disse ele no começo do filho.

Depois, o apresentador falou sobre a filha ir realizar o seu sonho. "É verdade que criamos filhos pro mundo mas deixá-los voar sozinhos, mexe com a gente! De verdade… Voa filha! Siga o seu caminho e o seu sonho! Faça e seja tudo aquilo que conversamos e tenha certeza que a sua realização será a consequência do seu esforço."

"Que Deus lhe guie, lhe proteja e lhe dê força pra enfrentar os desafios, aguentar a saudade, o frio e seguir em frente. Tenha a certeza que todos nós estaremos sempre aqui pra tudo que você precisar e decidir! Te amo incondicionalmente e eternamente", finalizou.

Recentemente, outro filho de Marcio Garcia viajou para fora do país. O apresentador contou que Felipe, que está com 14 anos, faria sua primeira viagem internacional sozinho para aprender sobre empreendedorismo. "Hoje foi dia de despedida… apesar de serem apenas três semanas, o coração apertou… Ele está indo pro Explo, um encontro de jovens pra aprender sobre empreendedorismo, tecnologia e economia. O que mais me orgulha é que esta viagem foi uma iniciativa dele… Vai com tudo filho...", disse o papai coruja.

Marcio Garcia é casado com Andréa Santa Rosa Garcia, e além de Nina e Felipe, os dois também são pais de Pedro, de 19 anos, e de João, de 10.

Confira a postagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Aniversário da esposa

O apresentador Marcio Garcia usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Sua esposa, Andréa Santa Rosa Garcia, completou 45 anos de vida e ele fez questão de homenageá-la. "O que mais posso dizer se não parabéns, e obrigado! Depois de você passar mais da metade da sua vida ao meu lado posso falar que te conheço bem…", disse ele em um trecho da homenagem.