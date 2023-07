Marcio Garcia presta bela homenagem no aniversário da esposa: "Te amo"

O apresentador Marcio Garcia comemorou o aniversário da esposa, Andréa Santa Rosa Garcia, com homenagem nas redes sociais

O apresentador Marcio Garcia usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, sua esposa, Andréa Santa Rosa Garcia, completa mais um ano de vida e ele fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil no Instagram, o artista publicou uma foto ao lado da amada, que está fazendo 45 anos, e escreveu uma bela mensagem de aniversário. "O que mais posso dizer se não parabéns, e obrigado! Depois de você passar mais da metade da sua vida ao meu lado posso falar que te conheço bem…", começou ele.

"Que Deus continue lhe abençoando e lhe guiando sempre em sua jornada ajudando a traçar o seu caminho profissional com a responsabilidade e o comprometimento de sempre sem jamais se esquecer ou deixar a desejar em absolutamente nada, como esposa e como mãe!", acrescentou ele.

Marcio completou a homenagem se declarando para Andréa. "Você realmente da conta do recado… e haja recado… parabéns!!! Lhe desejo paz, saúde, amor e gratidão, hoje e sempre. Te amo… te amo… te amo", finalizou.

O apresentador e a esposa, vale lembrar, completaram 20 anos de casados em fevereiro deste ano, e são pais de Pedro, de 19 anos, e Nina, de 18, Felipe, de 14 e João, de 10.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Marcio Garcia desabafa em primeira viagem sozinho do filho

O apresentador Marcio Garcia usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma realização do seu filho, Felipe, que está com 14 anos. O menino é fruto de seu relacionamento com Andréa Santa Rosa Garcia.

Em seu perfil no Instagram, o artista surgiu sorridente ao lado do rapaz e do filho caçula, João, de 10 anos, e contou que o herdeiro vai fazer sua primeira viagem internacional sozinho para um encontro de jovens para aprender sobre empreendedorismo.

"Hoje foi dia de despedida… apesar de serem apenas três semanas, o coração apertou... O Felipe é o nosso terceiro filho e essa é a sua primeira viagem internacional sozinho. Ele está indo pro Explo, um encontro de jovens pra aprender sobre empreendedorismo, tecnologia e economia. O que mais me orgulha é que esta viagem foi uma iniciativa dele… Vai com tudo filho! Estaremos sempre aqui pra te apoiar e te encorajar a seguir o caminho que você escolher", escreveu.