Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, revela perrengue em viagem à Espanha: 'Me perdi'

Em entrevista à CARAS Brasil, Amanda Meirelles, que comemora um ano como campeã do BBB 23, conta como foi realizar o sonho de pisar no continente europeu

Amanda Meirelles (33), que comemora nesta quinta-feira, 25, um ano como campeã do BBB 23, passou uns dias em Barcelona a convite de uma empresa de skincare, para conhecer uma indústria onde são produzidos ativos para dermocosméticos. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta como foi conhecer a uma das cidades mais populosas da Espanha, rica em obras arquitetônicas, museus, praias e ótimos restaurantes, e relata um momento engraçado da viagem. "Me perdi", confessa.

A ex-BBB realizou mais um sonho na sua vida: o de pisar pela primeira vez no continente europeu. “Essa viagem foi a minha primeira para Barcelona. Amei muito a cidade e seus encantos. Sempre digo para as pessoas que me acompanham nas redes sociais que quero mostrá-los o mundo através dos meus olhos, até que eles consigam ir conhecer com o deles. Mostro realmente tudo, as comidas, os pontos turísticos lindos e mais inusitados, todos os perrengues que protagonizo também. Tudo mesmo", conta.

"Peguei metrô errado (risos), me perdi dos amigos enquanto caminhávamos pelas ruas, quando me distraía com todo aquele cenário incrível. Conversei com as pessoas de lá, fiz amizades. Além disso, pude conhecer uma indústria que produz ativos para os dermocosméticos. Sempre estudei muito a parte de cosmiatria e amo tudo que envolve saúde, inovação e tecnologia. Foi realmente inesquecível”, emenda Amanda, que também promoveu encontros com brasileiros sediados em Barcelona e com os que estavam passeando por lá, assim como ela. "Sem esquecer do jeitinho brasileiro de turistar que levei comigo, diversão foi garantida”, finaliza.

MEMÓRIA: BBB 23

A médica Amanda Meirelles foi a grande campeã do Big Brother Brasil 23. Com 68,9% dos votos do público, a ela ganhou R$ 2,88 milhões do programa. A cantora e ex-Rouge Aline Wirley ficou em segundo lugar, somando 16,96% dos votos. Já a atriz Bruna Griphao teve 14,14% do público. Foram mais de 76,290 milhões de votos, conforme dados divulgados pela TV Globo, na época.