Beleza de luxo: 8 itens de maquiagem para você garantir no dia a dia

Apostar em bons produtos de maquiagem faz toda a diferença na hora da produção, não é mesmo? E se você está procurando novos itens para a sua rotina de cuidados com a pele, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 8 makes disponíveis na categoria “Beleza de Luxo” da Amazon e que você precisa conhecer. Tem de tudo: base, blush, protetor solar, pó compacto e muito mais!

Confira e escolha seus produtos de make favoritos:

1. Protetor solar com cor, Anthelios XL-Protect, La Roche-Posay: https://amzn.to/3tJLT9I

Com FPS 60, esse protetor solar com cor também uniformiza o tom da pele. Além disso, é enriquecido com vitamina E, água termal e propriedades hidratantes e suavizantes, e proporciona um resultado seco na pele.