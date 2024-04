Gracyanne Barbosa nega traição: 'Já estava separada'

Gracyanne Barbosa se pronuncia sobre os rumores de pivô na separação do cantor Belo e diz que ainda ama o ex-marido

A musa fitness Gracyanne Barbosa falou sobre o fim do casamento com o cantor Belo após 16 anos de relacionamento. Os dois se separaram há cerca de 8 meses e ela se envolveu com um personal trainer, mas o affair já chegou ao fim. Agora, ela garantiu que não traiu o ex-marido, já que estava separada quando se envolveu com o outro homem.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, ela afirmou: “Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém. […] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]”.

Então, a morena contou sobre o fim do casamento. “A minha relação com o Belo se tornou distante. O relacionamento acabou. […] Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo”, afirmou.

Ela disse que se afastou do ex-marido nos últimos tempos. “Reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou. Nós não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos”, comentou.

Como Gracyanne conheceu o personal?

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo ganhou um novo capítulo. Desta vez, o colunista Leo Dias contou que existe um possível pivô no término do casamento.

Segundo um post no portal do colunista, Gracyanne conheceu um homem na academia quando já estava separada de Belo. Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar.

Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.

Por enquanto, Gracyanne e Belo não se pronunciaram sobre a separação e nem sobre a possibilidade de um pivô. Os dois estavam juntos há 16 anos.