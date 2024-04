Belo descobriu traição de Gracyanne Barbosa, diz colunista

Leo Dias revela novos detalhes do fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo após contar que o término teve um pivô

O fim do casamento do cantor Belo com a musa fitness Gracyanne Barbosa teria acontecido por causa de uma traição. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria traído o marido com um personal trainer.

No programa Fofocalizando, do SBT, o colunista contou que Gracyanne admitiu que viveu um romance com o personal e Belo descobriu. Inclusive, ela contou que o casamento realmente chegou ao fim.

Na atração, Leo Dias disse: "A primeira pergunta que eu fiz foi: Acabou? E ela falou: ‘Acabou’. Ela admite que errou com o Belo. Ela admite que eles não têm um momento a sós porque moram na casa deles um monte de gente, a filha dele, um cara que trabalha com a Gracyanne, mora um bando de gente. Eles não tiveram um momento a sós para resolver a crise no casamento deles. Essa crise se arrasta desde quase um ano. Há oito meses, ela conheceu um personal, Gilson. E ela admitiu para mim que ela teve um romance com o Gilson. E o Belo descobriu. O Belo sabia”.

O jornalista ainda revelou que o affair já chegou ao fim. Em uma conversa com ele, Gracyanne disse: "Não estou [com o rapaz/amante], já estive [...] Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar".

Como Gracyanne conheceu o personal?

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo ganhou um novo capítulo. Desta vez, o colunista Leo Dias contou que existe um possível pivô no término do casamento.

Segundo um post no portal do colunista, Gracyanne conheceu um homem na academia quando já estava separada de Belo. Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar.

Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.

Por enquanto, Gracyanne e Belo não se pronunciaram sobre a separação e nem sobre a possibilidade de um pivô. Os dois estavam juntos há 16 anos.