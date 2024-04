Suposto pivô da separação de Gracyanne e Belo é revelado por colunista

Casamento de Belo e Gracyanne Barbosa teria chegado ao fim. E o colunista Leo Dias apontou um suposto pivô para o término

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo ganhou um novo capítulo. Desta vez, o colunista Leo Dias contou que existe um possível pivô no término do casamento.

Segundo um post no portal do colunista, Gracyanne conheceu um homem na academia quando já estava separada de Belo. Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar.

Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.

Por enquanto, Gracyanne e Belo não se pronunciaram sobre a separação e nem sobre a possibilidade de um pivô. Os dois estavam juntos há 16 anos.

Marmita de Gracyanne Barbosa

A musa fitness Gracyanne Barbosa reagiu após receber críticas por comer sua marmita em qualquer lugar. Para manter a boa forma, ela não sai de casa sem os alimentos que vai consumir ao longo do dia para não sair da dieta. Com isso, ela decidiu comer sua marmita do dia em um elevador e foi alvo de olhares tortos.

Nas redes sociais, ela rebateu a energia dos olhares das pessoas para sua marmita com ovos. “O pior é a cara das pessoas me olhando. ‘O que essa mulher está fazendo?’. Mas se você compra um pão de queijo, não sai comendo com cafezinho? Por que não posso comer minha marmita? Eu, hein”, disse ela nos stories do Instagram.

A beldade ainda mostrou outra marmita que fez parte de seu dia, que também tinha vários ovos.