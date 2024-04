Quem é Gilson? Saiba mais sobre o pivô na separação de Belo e Gracyanne

O personal trainer Gilson de Oliveira foi apontado como pivô na separação de Belo e Gracyanne. Saiba quem ele é

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa deu o que falar na internet nesta semana. Eles ficaram juntos por 16 anos e romperam o casamento há cerca de 8 meses. Com a notícia circulando por aí, o colunista Leo Dias apontou que existiu um pivô na separação: o personal trainer Gilson de Oliveira. Saiba mais sobre quem ele é:

Gilson de Oliveira é personal trainer e fisiculturista. Ele tinha pouco mais de 3 mil seguidores antes de ser apontado como pivô na separação. Agora, ele já ultrapassou os 14 mil seguidores.

Nas redes sociais, ele diz que presta consultoria online de emagrecimento, treino de força e saúde. Em seus posts, o rapaz costuma mostrar os seus treinos e competições de fisiculturismo.

View this post on Instagram A post shared by Gilson Treinador (@gilson_deoliveira)

View this post on Instagram A post shared by Gilson Treinador (@gilson_deoliveira)

Gracyanne Barbosa negou traição

A musa fitness Gracyanne Barbosa falou sobre o fim do casamento com o cantor Belo após 16 anos de relacionamento. Os dois se separaram há cerca de 8 meses e ela se envolveu com um personal trainer, mas o affair já chegou ao fim. Agora, ela garantiu que não traiu o ex-marido, já que estava separada quando se envolveu com o outro homem.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, ela afirmou: “Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém. […] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]”.

Então, a morena contou sobre o fim do casamento. “A minha relação com o Belo se tornou distante. O relacionamento acabou. […] Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo”, afirmou.

Ela disse que se afastou do ex-marido nos últimos tempos. “Reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou. Nós não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos”, comentou.