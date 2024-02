Jojo Todynho tieta Ary Fontoura durante jantar e diverte ator: 'Novinho da lancha'

Em um momento descontraído, a cantora Jojo Todynho brincou com Ary Fontoura e levou o ator aos risos durante jantar especial

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para compartilhar com os fãs um encontro mais que especial com o ator Ary Fontoura. Na noite de terça-feira, 20, os dois participaram de um jantar ao lado de outras pessoas e a artista não deixou passar a oportunidade de tietar o veterano.

Em seus stories no Instagram, ela aproveitou a ocasião e gravou um vídeo, em tom de brincadeira, dizendo que estava sendo bancada pelo ator. "Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem novinhas por aí que tão doida para arrumar um novinho da lancha para ter uma vida melhor, mas como eu já tenho uma vida melhor, aí Deus dá o quê? Algo melhor para a gente", iniciou.

"E eu apresento para vocês o meu novinho da lancha", completou Jojo, fazendo Ary Fontoura cair na risada. "Ele está me dando tudo, apartamento, Rolex...", se divertiu a artista, levando os demais presentes no local aos risos.

Na sequência, Jojo Todynho mostrou o veterano e falou: "Estou brincando, gente. Muito respeito ao seu Ary", declarou ela. "Bastante [respeito]. Até demais", brincou Ary Fontoura, surpreendendo a famosa com uma resposta divertida.

Em seu feed, ela também publicou alguns registros especiais da noite. Para o jantar, a campeã de A Fazenda 12, da Record, elegeu um look em tom caramelo e recebeu diversos elogios dos fãs.

"Eu adoro a Jojo com esse cabelão, fica muito linda", declarou uma internauta. "A mulher tá simplesmente um espetáculo", disse outra.

Confira as publicações:

De vestido branco, Jojo Todynho revela corpaço escultural

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao mostrar mais uma vez como estão suas novas curvas após passar pela cirurgia bariátrica nos últimos meses. Nesta quarta-feira, 14, a famosa postou fotos usando um look branco e chamou a atenção.

De vestido branco de alcinha e bem colado ao corpo, a futura advogada deixou seu corpaço em evidência. Esbanjando uma cinturinha, a artista impressionou ao se exibir toda estilosa no look de dia a dia.

Dando uma despojada na combinação, ela apostou em tênis e bolsinha verde. Nos comentários da publicação, os interautas a encheram de elogios. "Linda demais", admiraram. "Duas naves", brincaram ao vê-la ao lado do carrão.

Nos últimos dias, durante o Carnaval, Jojo Todynho brilhou na avenida com um body cravejado e cavado. A musa desfilou pela Mocidade Independente de Padre Miguel no Rio de Janeiro. Antes da folia, a cantora aproveitou para retocar seu bronzeado artificialmente e registrou tudo em suas redes sociais.