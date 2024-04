Fabiana Justus detalha evolução no tratamento após transplante de medula

"Rumo aos 100 primeiros dias", escreveu Fabiana Justus; influenciadora contou detalhes do exame de mielograma que foi realizar nesta quinta-feira, 25

Fabiana Justus surgiu nas redes sociais nesta quarta-feira, 25, para compartilhar que está de volta ao hospital, mas desta vez apenas para realizar um novo exame. A influenciadora está em tratamento contra a Leucemia Mieloide Aguda e acaba de passar por um transplante de medula.

"Pré sedação / Pós sedação. Hoje vim fazer o mielograma, um exame de controle para ver como está a medula! Estamos no D + 29 (29 dias do meu transplante!)! Vamos que vamos, rumo aos primeiros 100 dias! Obrigada mais uma vez pela torcida, orações e ENERGIA maravilhosa de sempre!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários os seguidores da filha do empresário Roberto Justus celebraram mais um passo da cura da influenciadora: “Cada dia mais um dia vencido, menos um dia sofrido e mais perto da Vitória!!”, escreveu uma, “Fabi você é uma guerreira incrível. Minha admiração por você é eterna!”, comentou outro, “Tudo vai ficar bem, você é uma guerreira e logo estará 100%”, declarou uma terceira seguidora.

O mielograma é um exame utilizado para avaliar o funcionamento da medula óssea. Ele é indispensável para diagnosticar algumas doenças e cânceres hematológicos e também pode ser feito para acompanhar os resultados do tratamento. Em geral, sua realização não causa dor e também não é preciso que o paciente tenha cuidados especiais após o procedimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus elogia SUS em tratamento contra a leucemia

Nesta quarta-feira, 24, Fabiana Justus exaltou o Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto respondia questionamentos dos seguidores sobre a doação de medula óssea. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda, a influenciadora explicou que mesmo realizando o tratamento em um hospital particular, “todos têm esse direito”.

“Todo trâmite, desde a coleta da medula, o transporte dessa medula, até chegar no receptor, ele é feito pelo SUS. Então, independente de eu estar em um hospital particular, pagar o tratamento ou não, esse processo do transplante, o transporte da medula chegar até você [é feito pelo SUS]”, disse ela.

“Mesmo que seja uma doação no Brasil, você é de São Paulo e seu doador é da Bahia, esse transporte para chegar até você é o SUS. Transporte lá de fora também é o SUS que garante, que faz, que orgniza tudo. Todos têm esse direito, é do SUS”, ressaltou.