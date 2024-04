Estado de saúde de Anderson Leonardo, do Molejo, é gravíssimo

O cantor Anderson Leonardo, do Molejo, está internado no Rio de Janeiro e sofre piora em seu estado de saúde

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, teve uma piora em seu estado de saúde. De acordo com o site G1, o quadro dele é considerado gravíssimo.

O artista está internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 22 de abril, quando um novo boletim médico foi divulgado. “O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade”, informaram.

O artista luta contra as complicações de um câncer na região inguinal, que foi diagnosticado em 2022. Ele fez tratamento com imunoterapia e medicações.

Molejo pede doação de sangue

Na tarde desta segunda-feira, 22, o grupo Molejo iniciou uma campanha nas redes sociais para doação de sangue a Anderson Leonardo, vocalista da banda. O conjunto musical tem o intuito de encontrar interessados em ajudar o músico, que voltou a ser internado na UTI.

"A todos que puderem doar, nosso cantor Anderson Leonardo está precisando muito de nossa ajuda", legendaram na postagem feita pelo Instagram.

Em entrevista ao programa 'Encontro', da TV Globo, Andrézinho, um dos integrantes do Molejo, falou um pouco sobre a luta do cantor. "Estamos aqui torcendo e agradecendo as orações de todo mundo para que tudo isso volte à normalidade. Ele teve uma melhora, que até nos animou. Ele acordou, cantou, falou com as pessoas, brincou com todo mundo", disse.

E completou: "E ele foi sedado novamente porque ficou muito agitado. Ele acordou, falou, e teve que ser sedado para dar uma acalmada, e o diagnóstico está dentro disso. A gente está aguardando".

O amigo de Anderson Leonardo ainda frisou a grande força do cantor em se recuperar o mais breve possível. "Ele passa pra gente uma vontade muito grande de viver. A luta dele é com muita perseverança. Ele fala o tempo todo que vai se curar. Ele quer sobreviver e está nos dando muito apoio também, porque estamos fazendo os shows. Ele está lutando muito e estamos com ele nessa corrente para que tudo dê certo", afirmou.