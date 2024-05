Caio Blat quebra o silêncio sobre beijo de Luisa Arraes com cantor: ‘É bom’

Vivendo um relacionamento aberto, Caio Blat se manifesta sobre registros da namorada, Luisa Arraes, beijando cantor em público

Em fevereiro de 2024, Luisa Arraes foi vista trocando beijos com o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, durante um show. Agora, seu namorado, o ator e diretor Caio Blat, quebrou o silêncio e comentou sobre a situação. Ele afirmou que considera a "escapada" da namorada como a ‘liberdade dela’, já que os dois vivem um relacionamento aberto desde 2017.

Em entrevista ao O Globo, Caio começou exaltando a parceria profissional com sua namorada, já que trabalharam juntos em "Grande Sertão", filme dirigido por seu sogro, o cineasta Guel Arraes. Ele também relembrou que integrou outra peça da adaptação da obra de Guimarães Rosa, dirigida por Bia Lessa, e foi lá que conheceu a namorada.

"Quando o Guel me chamou, foi uma surpresa muito grande. Como já fazia peça da Bia e tinha plano de fazer também um filme dela, eu não imaginava de maneira alguma que o Guel fosse me chamar”, contou Caio, que vibrou quando soube que a amada participaria do projeto: “Guel chamou a Luisa para fazer Diadorim, então, fiquei muito emocionado e inspirado”, disse.

“A gente se conheceu e se apaixonou fazendo esses personagens. Então, vai ter um registro para sempre desse amor, desse encontro", Blat celebrou o lançamento do novo projeto ao lado da amada e falou sobre seu relacionamento com Luisa: "Todo mundo fala que eu e Luisa somos muito parecidos. Ela é diretora e eu sou diretor”, ele exaltou.

“A gente fica no set querendo dar palpite e tentando entender tudo. Ao mesmo tempo, temos uma parceria muito forte. Ficamos três anos viajando pelo país com a peça (de Bia Lessa), temos uma intimidade grande com o texto. Foi uma delícia, um prazer. A gente ficava discutindo qual era a melhor, mas sempre uma grande parceria”, ele comemorou.

Na sequência, Caio abriu detalhes sobre o namoro aberto: "A gente está junto há bastante tempo e quer ficar junto por bastante tempo. Acredito que a monogamia tem uma coisa de posse, de ciúme. Tem a ver com patriarcado. A gente se ama muito e respeita a liberdade um do outro. Isso só aumenta o nosso amor", o ator defendeu sua escolha.

Por fim, Blat contou que não se incomodou ao ver o registro da amada beijando o cantor e, inclusive, exaltou a liberdade da namorada: “Saiu só uma vez (uma foto), é bom. É a luta feminista. Faz parte. Luisa é uma mulher incrível. A gente é superapaixonado. Ela tem a liberdade dela. Acho ótimo", o ator e diretor finalizou.

Caio Blat revelou acordo para dar escapadas:

Em agosto de 2022, Caio Blat esclareceu que tem uma relação "livre" com sua namorada, a atriz Luisa Arraes, com quem vive um relacionamento desde 2017. Em uma entrevista reveladora, o galã contou que os dois vivem fases diferentes na relação, mas existem acordos para dar as ‘escapadas’ no namoro, incluindo o diálogo e a conversa. Além disso, ele explicou o motivo para morarem em casas vizinhas.