Madonna é flagrada pelos fãs ao se despedir do Brasil

Após show histórico na praia de Copacabana, Madonna já foi embora do Brasil na noite de domingo, 5, e foi flagrada pelos fãs na saída do hotel

A cantora Madonna já foi embora do Brasil. Na noite de domingo, 5, ela foi flagrada pelos fãs ao sair do hotel de luxo no Rio de Janeiro rumo ao aeroporto. A estrela estava de óculos escuros e acenou para os fãs que estavam na porta do local antes de entrar em seu carro. A previsão é que o desembarque tenha acontecido em Nova York, nos Estados Unidos, na manhã desta segunda-feira, 6.

Madonna passou uma semana no Brasil para realizar o seu show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para uma multidão de cerca de 2 milhões de pessoas. A estrela chegou ao país na segunda-feira da semana passada e ficou o tempo todo dentro do hotel de luxo Copacabana Palace. Ela só saia do local para os ensaios no palco montado na praia e para o show.

Assista aos vídeos da despedida dela:

View this post on Instagram A post shared by Dicas - Notícias - Humor (@oquefazernorio)

🚨DIVA: Madonna deixa o Copacabana Palace e vai embora do Brasil após show histórico no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/0fU5iZpjvy — Portal Vinicius Da Vf (@portalvinicius_) May 6, 2024

O joelho de Madonna

A cantora Madonna realizou o seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4, e um detalhe do figurino chamou a atenção. A estrela usava uma joelheira de compressão em sua perna esquerda.

De acordo com o Jornal o Globo, o equipamento ortopédico se faz necessário na vida dela por causa de uma lesão no joelho. A rainha do pop usa o acessório para estabilizar a articulação de seu joelho durante o show.

Inclusive, Madonna já faz tratamentos para o joelho há alguns anos. Em 2020, ela contou que fez um tratamento regenerativo para a cartilagem da região e alívio das dores. Ela começou a aparecer a joelheira de compressão em setembro de 2023, mas não explicou publicamente o motivo.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a joelheira da cantora. “Madonna tem o joelho esquerdo ruim igual nós, mortais”, disse um internauta. “Se até Madonna está com joelho bichado, quem sou eu né”, brincou outro. “Madonna, gente como a gente, usando um estabilizador no joelho”, declarou mais um.