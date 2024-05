Amante e carro zero: Belo teria traído Gracyanne Barbosa

Segundo revelações de amigos próximos à jornalista, Belo teria amante e até teria presenteado a moça com presente caro; saiba mais

Uma revelação bombástica foi feita pelo portal Leo Dias nesta segunda-feira, 06, sobre o fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa. Segundo o jornalista, o cantor teria uma amante, a qual presentou enquanto ainda estava casado com a influenciadora.

Conforme informações divulgadas pelo site, amigos próximos do artista alegaram que ele tinha um affair fora de casa e que a modelo teria ganhado um presente caro do famoso. A empresária, com quem ele tinha relações, foi presenteada com um carro zero.

Isso mesmo, enquanto Belo ainda estava casado com Gracyanne Barbosa, ele teria dado um veículo novinho para a moça. Ainda com exclusividade para Leo Dias, a musa fitness revelou que tomou uma decisão drástica contra o ex-marido.

Nos últimos dias, a ex-mulher do pagodeiro contou o que fez. “Parei de seguir o Belo e o bloqueei. Não volto para casa”, disse ela ao colunista.

Neste domingo, 05, Luciano Huck se desculpou com Gracyanne Barbosa após uma declaração com Belo no palco em seu programa. "Semana passada eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que voltem, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais é celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Belo e Gracyanne não teriam bens acumulados

Parece que Belo e Gracyanne Barbosa não tem muitas coisas para dividirem após o divórcio, segundo noticiado pelo portal Leo Dias. Isso porque, o casal não teria dinheiro guardado, mas sim teria acumulado dívidas.

Conforme divulgado pelo jornalista do Fofocalizando, do SBT, o cantor e a influenciadora digital não seriam muito responsáveis com as contas, não realizando alguns pagamentos e juntando alguns débitos por aí.

Ainda segundo informações do site, o casal em todo esse tempo junto nunca teria quitado o pagamento de um carro. Além disso, como é de conhecimento público, Belo teve uma dívida com o ex-jogador Denilson.