Mariana Ximenes celebra escalação em 'Mania de Você', nova novela da Globo

Longe do horário nobre da Globo há 14 anos, a atriz Mariana Ximenes estará no elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove

A atriz Mariana Ximenes poderá ser vista atuando novamente nas telinhas em breve! Após interpretar a vilã Gilda em 'Amor Perfeito' (2023), a artista recebeu um convite especial do autor João Emanuel Carneiro para integrar o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo.

Mariana fará seu retorno ao horário nobre da emissora após 14 anos. Sua última aparição em uma trama das nove foi em 'Passione', em 2010. No novo folhetim, que substituirá o remake de 'Renascer', exibido atualmente na grade da Globo, a famosa dará vida a personagem Isis, casada com Henrique (Antonio Saboia) e nora de Berta (Eliane Giardini).

Em entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, Mariana Ximenes não escondeu a felicidade por realizar mais uma parceria com o autor de 'Mania de Você'. "Receber este convite foi uma alegria enorme porque o João Emanuel é um amigo querido e um dos autores brasileiros que mais admiro. Com ele, tive ótimas e criativas experiências", declarou ela.

Além de Mariana Ximenes, outros grandes nomes como Chay Suede, Nicolas Prattes, Gabz, Agatha Moreira, Adriana Esteves, Murilo Benício e Ângelo Antônio também estão no elenco de 'Mania de Você'. O folhetim tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Nicolas Prattes será protagonista em 'Mania de Você'

O ator Nicolas Prattes poderá ser visto em breve novamente nas telinhas! Com contrato por obra, o artista foi escalado para compor o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo. As informações são da coluna Play, do site O Globo.

No folhetim, escrito por João Emanuel Carneiro, ele interpretará o personagem Rudá - protagonista da trama. Inicialmente, o papel seria feito por Chay Suede, que agora dará vida a Mavi, vilão da história.

Vale lembrar que a última atuação de Nicolas Prattes na Globo foi em 'Fuzuê', que chegou ao fim em março deste ano. Com o término da novela de Gustavo Reiz, o ator encerrou seu contrato fixo com a emissora carioca e passou a assinar apenas por obra.

O namorado de Sabrina Sato iniciou a carreira em 1999, quando fez uma participação especial em 'Terra Nostra', de Benedito Ruy Barbosa. O grande destaque na TV Globo veio depois de interpretar o protagonista de 'Malhação: Seu Lugar no Mundo' (2015), emendando trabalhos em 'Rock Story' (2016), 'O Tempo Não Para' (2018) e 'Éramos Seis' (2019).

Além de 'Fuzuê', seus últimos trabalhos na emissora foram em 'Todas as Flores' (2022), 'Vicky e a Musa' (2023), e 'Rio Connection' (2023), todos exclusivos da plataforma de streaming Globoplay.