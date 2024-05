Prima de MC Binn abre o jogo sobre affair com Lucas Buda: 'Apaixonada'

Após confirmar romance com ex-BBB Lucas Buda, Nina Capelly negou que tenha se envolvido com o amigo de MC Binn por interesse

Nos últimos dias, a vida pessoal de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, ficou novamente entre os assuntos mais comentados da web. Isso porque a cantora Nina Capelly, prima de MC Binn, revelou ter se envolvido com o ex-participante do reality show da TV Globo.

Através de suas redes sociais, ela abriu o jogo e decidiu falar sobre o affair com o amigo de Binn. Ao ser questionada por um internauta se o romance seria marketing, Nina negou e reforçou que o envolvimento com Lucas Buda não é por interesse.

Em seguida, a prima de MC Binn compartilhou um trecho da música 'Saudades Mil', dos rappers 509-E, Afro-X e Dexter, o Oitavo Anjo. "Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal. Com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui na fé, na paz, na correria, adianto e mais. Quase dois anos que a gente não se vê. Vira e mexe penso em você", diz a parte da canção escolhida por Nina Capelly.

A confirmação de que algo estaria rolando entre a cantora e Lucas Buda foi confirmada pela própria Nina. "A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando", declarou ela em entrevista à Quem, na última sexta-feira, 3.

Ainda no bate-papo, a prima de MC Binn afirmou que já estava se relacionando com o amigo do funkeiro há cerca de duas semanas. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que fez eu me apaixonar por ele e querer ficar com ele", disse.

A informação de que os dois estariam juntos foi veiculada em primeira mão pela jornalista Fabia Oliveira, do 'Metrópoles'. Ainda no último domingo, 5, MC Binn se divertiu ao mandar uma 'indireta' para Lucas Buda a respeito do suposto romance entre ele e sua prima.

Através dos stories do Instagram, o cantor compartilhou um vídeo ao lado do amigo e escolheu a música 'Quer Voar', de Matuê, para tocar em seu carro. No momento em que a canção menciona 'comedor de prima', Binn filmou o professor de educação física e arrancou gargalhadas do ex-colega de confinamento.

Vale lembrar que, até o momento, Lucas Henrique não se pronunciou publicamente a respeito do assunto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nina Capelly 🇧🇷🇺🇸 (@euninacapellyoficial)

Affair de Lucas Buda detona o ex-BBB em vídeo

A cantora Nina Capelly, que é prima de MC Binn, viveu um affair com o ex-BBB Lucas Henrique, o Buda. O romance veio à tona há poucos dias, mas parece que já entrou em crise. Neste sábado, 4, ela detonou a postura dele.

Em um vídeo que viralizou na internet, Nina criticou a falta de respostas de Lucas. "Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (...) queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, tô mandando minha agenda, vamos se encontrar, tô com saudade...", disse ela.

E completou: "Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione". O vídeo foi reproduzido em várias páginas de fofoca no Instagram, mas ela apagou o vídeo do seu perfil no Instagram.