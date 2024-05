Maíra Cardi se irrita com cobranças após retorno à web: 'Está assustador'

Após sete meses distante das redes sociais, Maíra Cardi desabafa ao ser cobrada por conselho polêmico e por não se pronunciar sobre situação no Sul

Após ter passado sete meses afastada das redes sociais, Maíra Cardi retornou, mas não gostou do que encontrou. No último domingo, 5, a influenciadora digital desabafou sobre as cobranças de seus seguidores. Ela foi questionada sobre alguns de seus conselhos polêmicos e também por não se pronunciar sobre a situação no Sul do Brasil.

Através dos stories do Instagram, Maíra relatou que estava sendo criticada por três motivos: primeiro, por aconselhar uma seguidora a persistir em um casamento infeliz; segundo, por não ter se posicionado sobre a tragédia na região sul do país; e por fim, por ‘cortar’ mão do marido em uma foto e escolher uma música de um cantor cancelado para o fundo.

“Têm algumas pessoas já revoltadas com isso. 'Ai, que absurdo'. 'Não dá certo, tem que separar, tem que ser feliz', 'Não concordo, absurdo você como influenciadora incentivar uma pessoa a ficar num casamento ruim'. Não foi isso que eu falei. Muito pelo contrário, eu falei que você tem que lutar para ele ficar bom”, Maíra iniciou o desabafo.

A influenciadora ainda apontou que acumulou críticas por compartilhar uma música de um "cara se envolveu em polêmicas": "Só gostei da música, não sei o que ele fez, se fez, só gostei. Eu posso?", ela disparou. Resumindo: não importa o que a gente fale ou faça, vai para a direita ou para a esquerda, está assustador, faça tá assustador”, completou.

“Até para ouvir uma música tem que puxar a capivara do compositor para ver se ele tem lastros. Queria só ouvir a música, não queria pesquisar tanto assim”, disse Maíra, que por fim, se pronunciou sobre a tragédia no sul. Em resposta às críticas, a influenciadora revelou que ela e o marido fizeram uma doação de R$ 70 mil, por meio de Whindersson Nunes.

Maíta apontou que não expôs a doação porque ‘prefere fazer do que falar’. Inclusive, ela contou que recebeu críticas por colaborar com o projeto de doações do humorista: “Resolvi fazer por ele porque confio. Tá muito difícil de agradar, de verdade. Primeiro que a gente é ser humano, não é máquina. Depois que, enfim, vamos orar. Eu vou orar”, finalizou.

O que fez Maíra Cardi abandonar as redes sociais?

Fãs e seguidores foram surpreendidos no começo de abril, com a volta triunfal de Maíra Cardi às redes sociais. Após sete meses longe dos holofotes, a coach de emagrecimento, empresária e ex-BBB decidiu por um fim ao período sabático e retornou repaginada, com cabelos curtos e escuros, um novo nome e a promessa de novos conteúdos.

Ela até anunciou que agora assina como Cardi Nigro, junção do sobrenome dela com o do atual marido, o influenciador digital de finanças Thiago Nigro. Mas por que a influenciadora digital, que sempre foi muito ativa na internet, resolveu ficar tanto tempo longe dos olhos do público? A CARAS Brasil relembrou detalhes da decisão.